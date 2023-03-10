EMEĞİM sayesinde kendi iş yerini açtı

34 yaşındaki Dilek Talayhan, Esenyurt Belediyesi'nin verdiği kuaförlük eğitimi sayesinde kendi iş yerini açtı. Aldığı eğitim ile yıllar sonra bir meslek sahibi olan Talayhan, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

Vatandaşların meslek edinmeleri ve iş hayatına katılmaları için Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM), tarafından açılan kurslar sayesinde birçok kişinin hayatı değişiyor. Esenyurt'ta yaşayan 34 yaşındaki Dilek Talayhan'da bunlardan bir tanesi. Talayhan, 1 buçuk yıl önce EMEĞİM'de katıldığı Saça Geçici Şekil Verme kursunda gördüğü eğitimin ardından kendi iş yerini açtı. Kurs sayesinde hem kendini geliştiren hem de MEB onaylı sertifikasını ve usta öğretici belgesini alan Talayhan, bir meslek edinmenin yanı sıra ekonomik özgürlüğüne kavuşarak kendi işinin patronu oldu.

“Birçok imkân sağlanıyor”

EMEĞİM'in vatandaşlara birçok farklı alanda imkân sağladığını söyleyen Dilek Talayhan “Kursu belediyenin reklam panolarında gördüm. Başvurmak istedim ama çocuklarımla nasıl başvuracağımı bilemiyordum. Hocamız gelin ben ilgilenirim dedi. Çocuklarımla birlikte başladım. Belediyenin vermiş olduğu servis hizmeti vardı. Servislerle gittik geldik. Kadınlarımızın yol parası dahi yoktu. Kursiyerler de belediyenin sağlamış olduğu servislerle gidip geliyorlardı. Belediyemizin birçok imkânından yararlandık. EMEĞİM'in destek olduğu birçok alan var. Kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum: Televizyon ve sosyal medyanın dışında da hayat var. Okumamış olabilirsiniz ama belediyemizin sunmuş olduğu imkânlardan yararlanabilirsiniz ki bunlardan bir tanesi de benim. Evlerinize hapsolmayın. Kendinizi geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. Ekonomik özgürlüğünüz olsun” dedi.

“Hayatım tamamen değişti”

Bu kurs sayesinde hayatının tamamen değiştiğini belirten Talayhan şöyle devam etti: “Okuma yazma kursundan tutun da mesleki edindirme kurslarına kadar birçok imkân sağlanıyor. EMEĞİM sayesinde kendi işimin patronu oldum. Birçok kadın da yapabilir. Yeter ki kadınların önünü kesilmesin, onlara destek verilsin ki bu konuda da belediyemiz gerçekten destek veriyor. Aile ekonomisine destekte bulunuyorum. Şimdi araba almayı bile düşünüyorum. Öncelikle Kemal Deniz Bozkurt'a, belediyemize çok teşekkür ederim. Onların sayesinde oldu.”