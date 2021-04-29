Emeğimin farkına var

Proje Nisan ayı itibariyle başladı.

İşte Kadın Derneği öncülüğünde Adıyaman Genç Kuşak Kadın Girişimciler ve İstihdam Derneği (AKİD) ile Macaristan JOL-LET Derneği ortaklığında proje kapsamında, İstanbul-Adıyaman-Budapeşte arasında STK'lar aracılığıyla kadın girişimciler için kurumsal kapasite artırımına yönelik bir dizi eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Hedef grup olarak potansiyel kadın girişimcileri seçtiklerini belirten İşte Kadın Derneği Başkanı Gülhan Akyazı, 15 ay sürecek projeyle ilgili “Dernek olarak bugüne kadar yaptığımız projelerden edindiğimiz bilgilere göre Türkiye'de kadın emeği erkek emeğinden çok daha fazla. Bu sonuca bağlı olarak kadın emeğine dikkat çekmek ve gücünü ortaya koymak amacıyla ‘Kadınların Karşılıksız Emeğinin Farkına Varalım' projesini geliştirdik. Türkiye ve Macaristan'daki kamuoyu, STK'lar ve özel sektör kuruluşları arasında diyaloğu artırmanın yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine ve istihdam için politika önerilerine katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.