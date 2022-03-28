Emek Sahnesi'nde Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel oyun

Beyoğlu Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü başrollerini Oya Başar ve Begüm Birgören'in paylaştığı ‘Plastik Aşklar' oyunuyla kutladı. Emek Sahnesi'ndeki tiyatroya sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Beyoğlu Belediyesi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü Emek Sahnesi'nde düzenlediği özel bir tiyatro gösterisiyle kutladı. Dünya Tiyatrolar Günü kutlaması çerçevesinde ünlü tiyatrocu Oya Başar ve Begüm Birgören'in başrollerini paylaştığı, ‘Plastik Aşklar' tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyununu seyretmeye Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda sanatsever katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu tiyatro gösterisinde katılımcılar oyunu büyük bir beğeniyle izledi.

“Pandemi bitti perde açıldı”

Dünya Tiyatrolar günüyle ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “27 Mart Dünya Tiyatrolar günü bütün tiyatrocularımızı tebrik ediyorum. Tabi tiyatro pandemi döneminde talihsiz günler yaşadı. Açtığımız talimhane sahnede tiyatrocularımıza imkanlar sunmaya çalıştık. Dijital ortamda sunmaya çalıştık. Şimdi pandeminin sona ermesiyle birlikte perde açıldı. Kendimizi bulduğumuz tiyatroda bugün ünlü tiyatrocularımız tiyatrolar gününde bir oyun sergileyecekler. Tiyatronun önemi her geçen gün kendini hissettiriyor” şeklinde konuştu.