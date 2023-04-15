Emeka Eze, Süper Lig'deki ilk golünü attı

İstanbulspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tek golünü atan Emeka Eze, attığı bu gol aynı zamanda Süper Lig'deki ilk golü oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor, Başakşehir'i konuk etti. Mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf İstanbulspor'un tek golünü kaydeden Nijeryalı futbolcu Emeka Eze, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Ara transfer döneminde Eyüpspor'dan kadroya dahil edilen Eze, Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor, Keçiörengücü ve Eyüpspor formasıyla 81 maçta 34 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Eze, mücadelenin 90. dakikasında yerini Sindrit Guri'ye bıraktı.