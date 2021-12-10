EMEK'e kayıtlar başladı

Esenlerlilerin yeteneklerini mesleğe dönüştürecek EMEK (Esenler Meslek Edindirme Kursları)'e kayıtlar başladı. “İş emek ister” sloganıyla 72 branşta 63 farklı noktada hizmete açılacak EMEK'i vizyoner bir bakış açısıyla kurduklarını ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Esenlerli hemşehrilerimizin nitelikli iş gücüne katılabilmesi ve kariyerine yepyeni bir yön verebilmesi için yeni trendler öncülüğünde EMEK'i kurduk” dedi.

Esenler Belediyesi, 16 alan ve 72 branşta ilçe sakinlerinin mesleki bilgilerini geliştirmek ve gelir elde etmelerine katkıda bulunmak amacıyla EMEK (Esenler Meslek Edindirme Kursları)'i hizmete sunuyor. Kursiyerlerin uzmanlık kazanarak iş bulması ve kendi iş yerlerini açabilmesini kolaylaştıracak EMEK'e başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca EMEK'e başvurmak isteyenler ders başlangıç tarihi olan 3 Ocak 2022'de kimlik kartı fotokopileri ile kurs merkezlerinde form doldurarak kesin kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

Vizyoner bakış açısıyla kurduk

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, değişim ve dönüşümlerin hayatımızı şekillendirdiği günümüzde birçok alanda olduğu gibi iş alanında da yeniliğe ve değişime ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek “Özellikle teknolojik gelişmeler, hayat düzenimize olduğu gibi mesleklerin niteliklerine de önemli değişimler getirdi, yepyeni meslekler ortaya çıkardı. Esenlerli hemşehrilerimizin bu değişim ve dönüşümlere ayak uydurması, yeteneklerini keşfedebilmesi, nitelikli iş gücüne katılabilmesi ve kariyerine yepyeni bir yön verebilmesi için yeni trendler öncülüğünde Esenler Meslek Edindirme Kursları(EMEK)'nı kurduk. EMEK ile 63 merkezimizde, 16 ana dalda, 72 branşta mesleki eğitimler vererek bu eğitimlerin sonunda hemşehrilerimizin ilgi alanlarına göre meslekler edinmelerini sağlıyoruz. “İş EMEK İster” sloganından yola çıkarak vizyoner bir bakış açısıyla kurduğumuz Esenler Meslek Edindirme Kursları, tüm Esenlerli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

72 branşta eğitim

EMEK (Esenler Meslek Edindirme Kursları)'te güzellik ve cilt bakımı, gastronomi ve mutfak sanatları, muhasebe, çocuk gelişimi ve eğitimi, grafik ve fotoğraf, bilişim teknolojileri, el sanatları teknolojisi, giyim ve üretim teknolojileri, makine teknolojisi, aile ve tüketici hizmetleri, pazarlama ve perakende, kişisel gelişim, bahçecilik, halkla ilişkiler ve organizasyon, hasta ve yaşlı hizmetleri ile güvenlik alanlarında toplam 72 branşta eğitim verilecek.