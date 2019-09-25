İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emekli hesap uzmanı Tolga Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yıldırım'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.


Kanser tedavisi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybeden emekli hesap uzmanı Mehmet Tolga Yıldırım, Moda Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yıldırım'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Yıldırım'ın naaşı, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Yıldırım'ın cenazesi, defnedilmek üzere Karacaahmet mezarlığına götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.