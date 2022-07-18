Emekliye promosyon ödemesinde yenilik

ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 5 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunduğunu duyurdu.

Müşterilerinin iş ve özel yaşamlarında her zaman bir adım önde olmalarını mümkün kılmayı hedefleyen ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 5 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunduğunu duyurdu.

Bankadan yapılana açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Böylelikle emekliler toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma imkanı yakalıyor. Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise 3 bin 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 4 bin 250 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 5 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Bankanın kampanyasından 7 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler faydalanıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca söz konusu bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri de ING'nin promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Maaşını söz konusu bankaya taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.

Banka, emeklilere özel birçok ayrıcalık sunuyor. ING'li emekliler Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesaplarında para olmasa bile nakit çekebiliyor. Emekli maaşını söz konusu bankaya taşıyanlar, Turuncu Ekstra programının tüm imkanlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanabiliyor. Emekliler, para transferi işlemlerini ING Mobil ve Internet Şubesi'nde ücretsiz gerçekleştirebiliyor ve tüm ATM'lerden ücretsiz para çekip yatırabiliyor.