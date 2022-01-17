Emekliye yeni promosyon fırsatı

ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunulduğunu açıkladı.

Bankalar emekliler için yeni promosyon fırsatlarını devreye alınıyor. ING Türkiye, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 2 bin 500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre maaşını taşıyan emekliler ayrıca emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon kazanabiliyor. Emekli maaşını ING'den alanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları; bin 500 TL'ye kadar ise bin 675 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arası ise 2 bin 100 TL ve 2 bin 500 TL ve üzeri ise 2 bin 500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca ING Türkiye'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri kampanyadan yararlanabiliyor. 5 Ocak 2022 - 28 Şubat 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler kampanyadan faydalanıyor.

“Emekli müşterilerimizi finansal olarak destekliyoruz”

Emekli müşterilerini desteklemeyi önemsediklerini belirten ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Emekli müşterilerimizi finansal olarak desteklemek amacıyla kampanyalar hayata geçiriyoruz. Bu kampanyamız ile avantajlı promosyonların yanı sıra onlara Turuncu Ekstra programının tüm ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanma imkanı da sunuyoruz. Farklı ayrıcalıklarla da emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Emekli müşterilerimiz, Destek Hesap ile maaş gününü beklemeden, hesabında para olmasa bile nakit çekebiliyor” dedi.

Açıklamaya göre maaşını ING'ye taşımak isteyen emekliler, taşıma işlemlerini şubeye gitmeden e-devlet üzerinden ya da nüfus cüzdanlarıyla bankanın şubelerinden gerçekleştirebiliyor. Yeni emekli olanlar ise bağlı olduğu kurumlarda banka tercihini ING olarak belirterek maaş müşterisi olabiliyor.