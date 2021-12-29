Emenike'den Aziz Yıldırım'a ziyaret

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti. Başkan Yıldırım, '3 Temmuz Şike Davası' sürecindeki duruşundan dolayı Emenike'ye teşekkür etti. Nijeryalı futbolcu da Aziz Yıldırım'a saygılarını ve özlem duygularını sundu.