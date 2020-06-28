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Emin Bayram 2. maçına çıktı

Galatasaray’ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram, Başakşehir maçıyla birlikte A Takım ile 2.

Galatasaray'ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram, Başakşehir maçıyla birlikte A Takım ile 2. resmi maçına çıktı.


Galatasaray'da Medipol Başakşehir karşılaşmasında 53. dakikada Mario Lemina sakatlanarak oyundan çıkınca genç stoper Emin Bayram oyuna dahil oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, 17 yaşındaki futbolcuya böylece bu sezon ikinci kez şans verdi. Emin, daha önce Konyaspor deplasmanında son dakikalarda süre almıştı.

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