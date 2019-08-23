Emine Bulut için siyah pankart

Kırıkkale'de 4 yıl önce boşandığı eşi tarafından, kızıyla yemek yediği sırada bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için Beşiktaş ve Göztepe, TFF'nin kararıyla sahaya siyah pankartla çıktı.

Beşiktaş ile Göztepe arasında Süper Lig'in 2. haftasında oynanan mücadeleye, Beşiktaş ve Göztepeli futbolcular TFF'nin son dakika verdiği karar sonrasında siyah pankartla çıktı. 90 dakikanın ilk düdüğüyle birlikte tribünler, Emine Bulut için 1 dakikalık sessizlik eylemi yaptı. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte tribünler 1 dakika boyunca sessiz kalırken, siyah-beyazlı taraftarlar tribünde Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının feryadı olan “Anne lütfen ölme” sözlerini pankart yaptı. Gün içinde ‘SantraylaBirDakikaSessizlik' başlığıyla kampanya başlatan taraftarlar, Göztepe maçında 1 dakika boyunca sessiz kaldı.

TFF son dakika kararı aldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in bugün yaptığı görüşmenin ardından çıkan karar sonrasında eski eşi tarafından katledilen Emine Bulut'un anısına Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki maçların 1 dakika geç başlanmasına karar verildi.

Beşiktaş-Göztepe karşılaşması da 1 dakika geç başlarken, tribünler bu süre boyunca sessiz kalarak şiddete uğrayan kadınlar için dikkat çekti. Maçın başlamasının ardından Beşiktaş ve Göztepe tribünleri ‘Kadına uzanan eller kırılsın' tezahüratı yaptı.