Emine Bulut'un kızına bir destekte IAÜ'den

İstanbul Aydın Üniversitesinden Emine Bulut'un kızına sahip çıkan Milli Eğitim Bakanlığına destek geldi. Üniversite, bakanlığın talimatları doğrultusunda talihsiz kızın tüm eğitim masraflarını karşılamanın yanında sosyal ve psikolojik destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde boşandığı eşi tarafından hunharca katledilen ve ülke gündemini sarsan Emine Bulut'un geride bıraktığı kızı F.B.B.'ye (10) bir destek de İstanbul Aydın Üniversitesinden geldi. Üniversite, son yıllarda katlanarak artan kadın cinayetlerinin son kurbanı olan Emine Bulut'un kızının tüm eğitim masraflarını karşılamanın yanında, yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı sosyal ve psikolojik desteği de sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

“Milli Eğitim Bakanlığının emrindeyiz”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Kadın cinayetleri son yıllarda inanılmaz bir artış gösteriyor. Üniversiteler olarak bizlere bu konuda bu olayların arka planını araştırmak ve tekrarlanmaması için çözüm önerileri geliştirmenin yanında, yitip giden talihsiz kızlarımızın ve kadınlarımızın geride bıraktıkları canlara sahip çıkmak gibi bir görevi olduğunu düşünüyorum. Emine Bulut olayı bu konuda bardağı taşıran son damla olmuştur. Biz de İstanbul Aydın Üniversitesi ve Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı, yani AKEV olarak eski eşi tarafından hunharca katledilen merhume Emine Bulut kardeşimizin talihsiz kızı F.B.B. için Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu amaçla talihsiz kızımızın ilkokuldan üniversiteye tüm eğitim masraflarını karşılamaya hazırız. Bunun dışındaki her türlü yardım için de bakanlığımızın emrindeyiz” dedi.

“Psikolojik desteğe de varız”

Aydın ayrıca, “Bu tip talihsiz olaylar sonrasında mağdura maddi destek vermenin yanında manevi yönden yanında olmak da çok büyük önem taşıyor. Talihsiz yavrumuzun annesi gözleri önünde vahşice katledildi. Bu talihsiz yavrumuz, yaşadığı travmanın izlerini belki ömür boyunca üzerinde taşıyacak. İstanbul Aydın Üniversitesi ve AKEV olarak bizler, F.B.B. kızımızın bu acılı ve zorlu süreci manen en az hasarla atlatabilmesi için verilmesi gereken sosyal ve psikolojik destek namına yapılacak her türlü çalışmanın da yanında olmayı bir görev biliyoruz” ifadelerini kullandı.