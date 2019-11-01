Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2019 yılı itibariyle 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçme hedefimizi iki ay önceden yakaladık. Vakıflarımız ardı ardına çok güzel projelerle sürece katkı veriyor" dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi düzenlendi. Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Yardımcısı Mr. Ovaıs Sarmad katıldı.

Zirvede konuşan Emine Erdoğan, "Bireyler bazen devasa endüstriler karşısında kendilerini çaresiz hissediyorlar. Endüstriler ise bunun bir arz-talep meselesi olduğundan söz ediyorlar. Oysa meseleye daha bütüncül bakmamız gerekiyor. Biz bireylere de endüstriye de düşen sorumluluklar var. Mesela restoranlar plastik pipet dışında alternatif pipet sunduğunda müşterilerine aynı zamanda bir çevre duyarlılığı penceresi de açmış oluyor. Aynı şekilde ıslak mendillerin 'geri dönüşemeyen' kategorisine girdiğini bilmeyen tüketiciler alternatif ürün servis edildiğinde yaşayarak öğrenme imkanı da buluyor. Burada yaşanan deneyimin evde tekrarlanma ihtimali de yüksek oluyor. Kullan-at, giy-at diye büyük bir başarı gibi sunulan yaşam tarzlarının aslında ne kadar ilkel olduğunu acilen fark etmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Tekstil dünyayı en çok kirleten endüstrilerde ikinci sırada yer alıyor"

Emine Erdoğan, "Tekstil dünyayı en çok kirleten endüstrilerde ikinci sırada yer alıyor. Tekstil üretimi dünyada son 15 yılda iki katına ulaşmış durumda. Çözünebilir maddelerden üretilmeyen tekstil ürünleri doğada 200 seneye kadar kalıyor. Bir kot pantolonun üretilmesi sonucunda 128 kilometrelik araba yolculuğunda oluşan gaz salınımı ortaya çıkıyor. Bir adet pamuklu gömleğin üretimi için 2700 litre su kullanılıyor. Su tasarrufu yalnızca banyoda ya da bulaşık yıkarken suyu ziyan etmemek değildir. Kullandığımız her ürünün yapımında kullanılan su miktarı da tasarruf kategorisinde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla hızlı moda anlayışı yerine hayat biçimimizle bütünleşmiş mevsimlerle özdeşleşmiş ömrü uzun kıyafetlere dönüşü başlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Ürettiğimiz her ürünün çevreye olan maliyetini ince ince hesap edelim"

Konuşmasında ambalaj atıklarına da değinen Erdoğan, "Yine bizlere küçük bir ayrıntı gibi görünen ve boyutlarını tam olarak anlayamadığımız bir atık türü de maalesef ambalaj atıkları. Bir istatistiğe göre 2017 yılında sadece plastik ambalaj atığı üç milyon tonun üzerindeydi. Toplam ambalaj atığı ise 8 buçuk milyon tonu aştı. Bu süslü ambalajlar adeta koyun postuna bürünmüş kurt misali çevremiz için sinsi bir tehdittir. Ünlü düşünürümüz Cemil Meriç'i çok güzel bir sözü var; "İnsanlar sevilmek için yaratıldılar eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni; eşyaların sevilmeleri ve insanların kullanılmalarıdır." Tüm dünya olarak özden uzaklaşmış olmanın etkilerini hediyeleşmelerimizde bile yaşar hale geldik. Bütün sektör temsilcilerimize seslenmek istiyorum. Lütfen ürettiğimiz her ürünün çevreye olan maliyetini ince ince hesap edelim. Paketlemeden önce 'buna gerek var mı?' diye düşünelim "dedi.

"019 yılı itibariyle 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçme hedefimizi iki ay önceden yakaladık"

Emine Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "2019 yılı itibariyle 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçme hedefimizi iki ay önceden yakaladık. Vakıflarımız ardı ardına çok güzel projelerle sürece katkı veriyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz Haziran ayında Sıfır Atık Mavi'yi yürürlüğe koyduk. Tüm yurtta deniz temizliği seferberliği başladı. 163 bin metreküp deniz çöpü toplandı ve bertarafa gönderildi. TURMEPA öncülüğünde yapılan bu seferberlikle Türkiye'nin önde gelen 760 kuruluşu "Sıfır Atık Mavi Sözü" vererek, denizlerimizin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti. Çevre-Şehircilik ve Milli Eğitim Bakanlığımız, çocuklarımıza çevre duyarlığı eğitimlerini sürdürüyor. TEMA Vakfı işbirliği ile çocuklara yönelik programlar yapılıyor. 2020 yılı itibariyle de bütün belediyelerimizde Sıfır Atık Yönetim Sistemine geçişi, tamamlamayı hedefliyoruz."

"Sıfır atık projesinin yerel bazda ülkemize küresel ölçekte tüm dünyaya yaptığımız en büyük yatırım olduğuna inanıyorum"

Sıfır atık projesinin dünyaya yapılan en büyük yatırım olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, "Sıfır atık projesinin yerel bazda ülkemize küresel ölçekte tüm dünyaya yaptığımız en büyük yatırım olduğuna inanıyorum. Ben herkesin vatanını çok sevdiğini bayrak görünce yaşaran gözlerden biliyorum. Unutmayalım ki bir damla suyumuz bir karış toprağımız altında durduğumuz mavi sema yeryüzüne gölgesini seren ağaç da bu sevgiye dahildir. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te

ülkemize olan sevgimizi eğitimden çevreye tüm projelerimizde hedeflerimize ulaşarak göstereceğiz İnşallah" şeklinde konuştu.