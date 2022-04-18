Emine Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'u ziyaret eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva ile bir araya geldi.

Paskalya Bayramı'nda Demir Kilise adıyla bilinen Sveti Stefan Kilisesi'ndeki ayine katılmak için İstanbul'a gelen Radeva, Emine Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Radeva, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen ve ardından açılışı yapılan Demir Kilise için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Radeva, İstanbul'daki laleleri çok merak ettiğini ve özellikle Emirgan Korusunu ziyaret edeceğini iletti. Desislava Radeva, Bulgar güllerinin ününü bildiğini ifade eden Emine Erdoğan'a dondurulmuş Bulgar gülü hediye etti ve Bulgaristan'a davet etti. Paskalya Bayramı dolayısıyla hafta sonu İstanbul'a gelen Rumen Radev'in eşi Desislava Radeva'nın, Aziz Kiril ve Metodius Bulgar Okulu'ndaki çocukları da ziyaret ettiği öğrenildi.