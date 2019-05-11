Emine Erdoğan, Çamlıca Camisi'nde sergi açılışını yaptı

Büyük Çamlıca Camii sergi salonunda ‘Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi'nin açılışını yapan Emine Erdoğan, “İnanıyorum ki, buraya ekeceğimiz ilim tohumları, geceleri yolumuzu aydınlatan yıldızlar gibi, medeniyet ufkumuzu da aydınlatacaktır” dedi.

İbn Haldun Üniversitesinin yüksek hedeflerine katkı sağlamak üzere düzenlemiş olduğu hayırseverlerin bağışlarından oluşan ‘Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi'nin açılışı yapıldı. Büyük Çamlıca Camii Sergi Salonu'nda düzenlenen açılışa, Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ile Bilal Erdoğan katıldı.

Programda konuşma yapan Emine Erdoğan Ramazan ayının hayırlar getirmesini dileyerek, “Allah ibadetlerimizi kabul etsin, bizleri hayırlısıyla bayrama eriştirsin. Açılışının hemen ardından Büyük Çamlıca Camisi'nin böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapması, son derece sevindirici. Bugün burada, hayırseverlerin bağışladıkları eserlerden oluşan bir sergi göreceğiz. Bildiğiniz gibi, sergiden elde edilecek olan gelir, İbn Haldun Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak. İnanıyorum ki, buraya ekeceğimiz ilim tohumları, geceleri yolumuzu aydınlatan yıldızlar gibi, medeniyet ufkumuzu da aydınlatacaktır. Emeği geçen herkese, özellikle hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

"Koleksiyonerlik, geçmişle şimdi arasındaki devamlılığı sağlar”

"Sahip olduklarımızı, bilhassa böylesine nadir eserleri ilim yolunda vakfetmenin insana verdiği hazzın tarifi yapılamaz” diyen Emine Erdoğan, “Medeniyetimizi temsil eden eserlerin, yine medeniyet inşasında hizmete sokulması takdire şayandır. Bu serginin bize işaret ettiği önemli bir husus da, koleksiyonerliğin önemidir. Zira koleksiyonerlik, geçmişle şimdi arasındaki devamlılığı sağlar. Buradaki eserler de, aidiyet dünyamızın ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor.Hafıza kayıplarının önlenmesi, kimlik buhranlarının aşılması, 'biz kimiz' sorusunun cevaplanması, biraz da bu eserler vasıtasıyla mümkündür” diye konuştu.

Emine Erdoğan, toplumları meydana getiren yapı taşlarının bir arada tutulmasının hatıralar ve yadigarlarla sağlanacağını söyleyerek "Bu kıymetlerin farkına varan toplumlar, kendilerini en başarılı şekilde geleceğe taşıyanlardır. İlim başımızın tacı, medeniyetimizin temelidir. Bu yolda atılacak her adım kutsaldır. O nedenle bu sergiye katkıda bulunan herkesi tebrik ediyor, gençlerimizin ilim yolunda başarılı neferler olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, “Geleceğin yıldızları kimler? Geleceğin yıldızları bizim yetiştirmeye çalıştığımız öğrencilerimiz. Yeni nesillerimiz. İbn Haldun üniversite olarak biz her sene 150 tane lisans öğrencisi alıyoruz. Bunları 150 yıldız olarak nitelendiriyoruz. Bu öğrencilerin tamamını burslu olarak alıyoruz. İbn Haldun üniversitesi birçok bölümde Türkiye'de ilk 5 üniversite arasına girmiştir. Bu bizim için son derece sevindirici güzel bir başarı. İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi. Çünkü biz medeniyet inşa eden insanların sosyal bilimler alanından geleceğini düşünüyoruz. Bu sergiyi yapmamızın amacı eserlerin sergilenmesi, yeni nesillerin hakkımızın bu eserleri görmesi, içimizdeki estetik duygusunun gelişmesi. Çünkü bir medeniyetin düşüncesinin estetik olmadan olması mümkün değildir” dedi.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, kurdele keserek sergiyi açtı. 233 ayrı eserin yer aldığı sergide, Osmanlı Dönemi'ne ait Kütahya işi pano, vazo ve tabaklar, tekstil ürünleri, teşbihler ve süs eşyaları gibi birbirinden değerli eserler yer alıyor. Sergi Ramazan ayı boyunca ziyaretçilerine kapılarını açık tutacak.