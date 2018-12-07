Emine Erdoğan, İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi'ne katıldı

İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Çevre dostu bir Hac biz Müslümanlar'ın derdi olmalı. Hac'da fıkhi hükümlere dikkat ettiğimiz kadar çevreye zarar vermemeye odaklanıyor muyuz acaba?” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı devam ediyor. Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve beraberindeki protokol katıldı.

Zirvede konuşan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan tasarruftan bahseden Emine Erdoğan, "İstiyoruz ki çocuklarımız gelecekte berrak bir gökyüzünü, mavi okyanusları ve yemyeşil ormanları sadece kitaplarda görmesin. İşte bu sebeplerle geçtiğimiz yıl 'Sıfır Atık' seferberliğini başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın gayretli çalışmalarıyla bir atık yönetim hareketi kurduk. Sadece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki şu rakamlar bile son derece umut verici. 11 ay boyunca 35 bin kağıt atık ayrıştırıldı. Böylece bin 192 kişinin oksijen ihtiyacını karşılayacak 597 yetişkin ağacın korunması sağlandı. 23 bin kilogram plastik atık ayrıştırıldı. Böylece 370 varil petrol tasarrufu yapıldı” diye konuştu.

"2010'da yapılan istatistiğe göre 2 buçuk milyon Hacının ardında 100 milyon plastik şişe bıraktığını biliyoruz”

Dindarlığı sadece şekil şartları üzerinden anlamamak gerektiğini belirten Emine Erdoğan, "Çevreyle kurduğumuz ilişki bir ahlak meselesidir. Dünyanın bize bir emanet olduğu bilinciyle ilgilidir. Bugünümüzde olduğu kadar gelecek nesillerin yaşam kalitesinden de sorumluyuz. Çevre sorunlarıyla mücadele ederken meselenin etik ve dini boyutu bizi motive edebilir. Dindarlığı hep şekil şartları üzerinden anlıyoruz. Oysa her Müslüman'ın içinde yaşadığı doğaya, hayvana ve bitkiye karşı sorumluluğu vardır. Hac'da fıkhi hükümlere dikkat ettiğimiz kadar çevreye zarar vermemeye odaklanıyor muyuz acaba? 2010'da yapılan bir istatistiğe göre 2 buçuk milyon Hacının ardında 100 milyon plastik şişe bıraktığını maalesef biliyoruz. Çevre dostu bir Hac biz Müslümanlar'ın derdi olmalı. Hac seyahatimizin arkamızda en az karbon ayak izi bırakacak şekilde tasarlamalıyız. Buna gücümüz yetmiyorsa karbon ayak izini telafi edecek kadar ağaç dikmeliyiz” dedi.

“Hedefimiz 5 yıl içerisinde bu yüzde 45 olan ileri derece biyolojik arıtmayı yüzde 95'e çıkarmak”

Zirve'de konuşan Başkan Uysal, “İstanbul Haliç gibi en güzel dünyanın nadir bir koyu etrafından geçilemez haldeydi. Ta ki 1994 yılında Cumhurbaşkanımız'ın İstanbul'un belediye başkanı olmasına kadar. Bugün artık eğer İstanbul'da o geçmişte yaşananları tarihi bir olay gibi bahsediyorsak o çalışmaların başlangıcına borçluyuz. 94 öncesinde kullanılan suyun İstanbul'da sadece yüzde 9'u arıtılırken şu anda yüzde 99 buçuğu arıtılıyor. Sadece arıtılmıyor, ileri derecede biyolojik arıtmayla yüzde 45'i arıtılıp; kullanılan, kirletilen suyun tekrar doğaya, denize bırakılırken kullanılabilir hale geldikten sonra denize bırakılır hale geldi. Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu yüzde 45 olan ileri derece biyolojik arıtmayı yüzde 95'e çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.