Emine Erdoğan'a Uluslararası Apiterapi Federasyonundan Dr. Beck Apiterapi Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a, Uluslararası Apiterapi Federasyonu tarafından arı ürünlerinin tıp alanında kullanılması amacıyla çalışmalarının Türkiye'de yaygınlaştırılmasındaki katkısı nedeniyle "Dr. Beck Apiterapi Ödülü" takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Apiterapi Federasyonu yöneticileri ve federasyonun farklı ülkelerden temsilcilerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Federasyon Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu ve beraberindeki heyet, Emine Erdoğan'a federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Görüşmede, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay da yer aldı. Kabulde Emine Erdoğan'a, Macar Apiterapi Derneği Başkanı Janos Körmendy-Racz tarafından, geleneksel tıp uygulamaları çerçevesinde arı ürünlerinin tıp alanında kullanılması amacıyla apiterapi çalışmalarının Türkiye'de yaygınlaştırılmasındaki katkıları dolayısıyla "Dr. Beck Apiterapi Ödülü" takdim edildi.

Emine Erdoğan da ödülü ülkesi adına aldığını söyleyerek teşekkür etti. Racz, Macar asıllı Dr. Bodog Felix Beck'in apiterapiye ilişkin çalışmalarını anlattığı 7 dile çevrilen kitabını da Emine Erdoğan'a hediye etti.

Emine Erdoğan'dan teşekkür paylaşımı

Emine Erdoğan, Dünya Apiterapi Federasyonunca layık görüldüğü Dr. Beck Apiterapi Ödülü için Twitter hesabından "teşekkür" paylaşımında bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, "Anadolu tıbbının bir parçası olan apiterapi, doğanın şifalı elidir. Günümüze taşınan bu doğal tedavi yönteminin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle Dr. Beck Apiterapi Ödülü için Dünya Apiterapi Federasyonu'na teşekkür ediyorum. Bilimin süzgecinden geçen, içerisinde kadim ögeler barındıran GETAT yöntemleri, modern tıbbın bir tamamlayıcısıdır. Ülkemizin bu alanda sahip olduğu engin mirasın küreselleşme yolculuğunun uluslararası çalışmalarla hız kazanmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.