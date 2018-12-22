Emine Erdoğan'dan ebeveynlere sosyal medya uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan katıldığı bir programda ebeveynlere sosyal medya konusunda uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Çocuklarımız henüz yürümeye dahi başlamadan, paylaştığınız fotoğraflarla çoktan dijital ayak izi bırakmaya başlıyorlar" dedi.

TOGEMDER öncülüğünde Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan ve Anadolu yakasında ilk olan Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) açıldı. Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın merkezin açılışını yaptığı törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran katıldı.

"Çocuklara karşı işlenen suçlar sıklıkla çocuğun tanıdığı biri tarafından"

Törende konuşan Emine Erdoğan çocuğa yönelik istismar ve şiddete değinerek dünyadaki her 3 kız çocuğundan birinin istismara uğradığını söyledi. Çocukların uğradığı çoğu istismarın da sessizliğe gömüldüğünü kaydeden Emine Erdoğan şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada her 3 kız çocuğundan biri ve her 5 erkek çocuğundan biri istismara uğruyor. Sadece Avrupa'daki rakamlara baktığımızda 18 milyon çocuğun cinsel istismara, 44 milyon çocuğun fiziksel şiddete, 55 milyon çocuğun duygusal istismara maruz kaldığını görüyoruz. Bu karanlık gerçekleri açıklamak gerçekten çok zor. İstismar insanın başına bir kez gelince, yaşanılan travma insanın sırtında bir ömür taşınan kambur oluyor. Kişi son nefesine kadar bu acıyla yaşıyor. Ne yazık ki çocuklara karşı işlenen suçlar, sıklıkla çocuğun tanıdığı biri tarafından işleniyor. Bu durum çoğunlukla sessizliğe gömülüyor."

Emine Erdoğan açılışını yaptığı Çocuk İzleme Merkezi hakkında da açıklamalarda bulundu. ÇİM'leri istismara uğramış çocukların adli ve tıbbi hizmetlerinin tek bir merkezde ve bir seferde yapılacağı güvenilir adresler olarak nitelendiren Erdoğan, "Çocuk İzleme Merkezi, istismara uğramış çocukların adli ve tıbbi hizmetlerinin tek bir merkezde bir seferde yapılacağı güvenilir adreslerdir. Uzmanlarca mahremiyete riayetle yapılan çalışmalar sayesinde yaralı yavrularımız hayata yeniden tutunmaya çalışacaklar. Şimdilik 34 ilde mevcut olan ÇİM'lerin tüm şehirlere yayılmasını umut ediyorum. Bu sürece katkı sağlayan bakanlıklarımıza ve TOGEMDER'e tebriklerimi sunuyorum" dedi.

"Her 3 internet kullanıcısından biri çocuk"

Erdoğan konuşmasında çocuk sahibi ailelere de uyarılarda bulundu. Emine Erdoğan, henüz çocukların yürümeye başlamadan önce aileleri tarafından dijital ayak izlerinin oluşturulduğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"İstismarın erken fark edilmesi, çocuğun bedensel ve manevi kurtuluşu için çok önemli. Toplumsal hayatımızdaki tüm rollerimizle, çocukların içine düştükleri çaresiz durumlardan kurtulmaları için el birliği ile mücadele etmeliyiz. Savaşlardan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeli çocuklar da insanlığın emaneti olarak bizimdir. Kanadı kırık bu çocukları da kendi çocuklarımız olarak görmek durumundayız. Biliyoruz ki her 3 internet kullanıcısından biri çocuk. Çocuklarımız bilgi teknolojilerini çok erken yaşta kullanmaya başlıyorlar. Elbette internet kullanımının çocuklarımızın eğitiminde çok olumlu etkileri var. Fakat bu, onları bazı siber tehlikelere ve tacizlere de açık hale getiriyor. Bu noktada ebeveynler olarak daha dikkatli olmamız gerek. Çocuklarımız henüz yürümeye dahi başlamadan, paylaştığınız fotoğraflarla çoktan dijital ayak izi bırakmaya başlıyorlar. Ebeveynler olarak gerek sosyal medyada gerekse diğer mecralarda çocuklarımızla ilgili paylaştığımız bilgilerde dikkatli olmalıyız. Zira çocuklarımızın fotoğrafları, çocuk haklarının bir konusudur. Onların mahremiyetini koruma hususunda daha özenli olmalıyız."

"Çocuk hakları ve sosyal hizmetlerde örnek bir konuma yükseldik"

Açılış töreninde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir konuşma yaptı. Bakanlığın çocuklar için 16 yılda gerçekleştirdiği projelerle Türkiye'yi örnek bir konuma taşıdıklarını ifade eden Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak ülkemizde son 16 yılda geliştirdiğimiz politika uygulamalarıyla çocuk hakları ve sosyal hizmetlerde örnek bir konuma yükseldik. Geleceğimizin teminatı çocukların hayata en iyi şekilde hazırlanması, sağlıklı gelişimlerini tamamlamaları en büyük önceliğimiz. Çocuklarımızın her türlü istismardan, şiddetten ve kötü alışkanlıklardan korunmaları için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık bünyesinde ‘Sosyal Medya Çalışma Timi' kurulduğunu da açıkladı. Zararlı içerikleri bulmak için kurulan tim hakkında bilgiler veren Selçuk, ailelerden de bu konuda destek istediklerini belirterek, "Bakanlığımızın bir ‘Sosyal Medya Çalışma Timi' var. Bu tim eşliğinde bir sosyal medyayı tarıyoruz ve bulduğumuz zararlı içerikler karşısında kurum ve kuruluşlarımızla irtibata geçerek bunun önlenmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda sizin de karşılaştığınız bir yanlış içerik olursa bizlere acilen haber vermenizi rica ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan ve Anadolu yakasında ilk olan Çocuk İzleme Merkezi'nin (ÇİM) açılış kurdelesi kesildi. Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, projede emeği geçenlere ve hayırseverlere plaket takdiminde bulundu.