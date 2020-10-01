Eminevim 30. yılında ev hediye edecek

Dört ay devam edecek kampanya sonunda bir kişi 600 bin TL değerindeki evin sahibi olacak.

Tasarrufa dayalı Elbirliği Sistemi ile ev ve araç sahibi olmak isteyenler için faizsiz finansal çözümler sunan Eminevim, ödüllendiren kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Emin Grup İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Murat Ayyıldız ve Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal'ın katıldığı basın lansmanında detayları ilk kez duyurulan kampanya ile şirket bu kez bir kişiye ev hediye edecek. Ekim ayında başlayan ve dört ay sürecek büyük kampanyaya katıma hakkı kazananlar arasından gerçekleştirilecek çekilişle ev kazanan talihli açıklanacak. Kazanan talihli ise Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri olan, gelişmiş mimari özellikleri ve modern tasarımlarıyla dikkat çeken “Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy” projesinde 600 bin TL değerindeki evin sahibi olacak.

Herkes bu fırsattan yararlanabilecek

Geçtiğimiz yıl Jeep ödüllü büyük bir kampanya başlatan şirket, bu yıl duyurduğu ev hediyeli yeni kampanyasıyla da bu kez ev sahibi olmak isteyenlere bulunmaz bir fırsat sunmuş olacak. Özellikle ev sahibi olmak isteyen, kira ödeyen veya ev alacak birikime sahip olmayanlar için önemli bir fırsat sunan kampanyadan, faizsiz Elbirliği Sistemi'nden yararlanarak ev veya araç sahibi olmak için kayıt yaptıranlarla birlikte tavsiye eden herkes yararlanabilecek. 31 Ocak tarihine kadar yapılacak başvuruların ardından düzenlenecek çekilişle “Eminevim 5YÜZ60 Kurtköy”deki 2+1 konseptli hediye evin talihlisi belirlenecek.

“30 yılda 170 binden fazla insanımızı ev, otomobil sahibi yaptık”

Eminevim Elbirliği Sistemi'nin tamamen faizsiz tasarrufa dayalı katılımcı bir model olduğunu kaydeden Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, “Şirketimiz rahmetli A. Emin Üstün tarafından temelleri atılan ve 30 yıldır bu sektörde hizmet veren bir kurum. Belirttiğimiz gibi 30 yıl içerisinde 170 binden fazla insanımızın ev, otomobil sahibi olmasına vesile olmuş durumdayız. Ciddi maliyet avantajı sunuyoruz. Her şeyin ötesinde mevcut sistemlere veya konvansiyonel yöntemlere göre daha uygun bir sistem. Daha geniş kitleler tarafından sistemimizin duyulması, tanınması, insanlarımızın daha fazla bilgi sahibi olması ve ailemizin tüm bireylerine hediye olması açısından böyle bir kampanya yapmayı düşündük” dedi.

“30 bin kişilik katılım bekliyoruz”

Kampanyanın dört aylık bir dönemi kapsadığını belirten Daldal, “ Bugün itibariyle başlangıç yapmış olduğumuz kampanya, 31 Ocak'ta son bulacak. Kampanya dönemi içerisinde, sistemimize dahil olan, kayıt yaptıran ayrıca sistemde mevcutta yer alıp, tanıdıklarına sistemi tavsiye eden kişiler de o tavsiye ettikleri kişilerin kayıt olmasıyla bir çekiliş hakkı kazanacaklar. Kampanya dört ayın sonunda da yine Milli Piyango idaresinin izni ve denetiminde ilerleyecek. Çekilişte bir kişiye ev hediye edeceğiz. Hedefimiz 30. yılımızda daha çok vatandaşımızın bu sistemle tanışması. Bu dört aylık süre içerisinde yaklaşık otuz bin kişilik katılım bekliyoruz” diye konuştu.

“Pandemi sürecinde ‘görüntülü şubelerimizden' hizmet verdik”

Pandemi sürecinin sektörlerini nasıl etkilediğine de değinen Daldal, “Pandemi önlemleri devletimiz tarafından açıklandığı andan itibaren önlemlerimizi aldık. Biz uzun yıllardır yapmış olduğumuz teknolojik yatırımlarımız, güçlü altyapımız sayesinde çok köklü bir şirketiz. Bütün çalışanlarımızı yüzde 90 oranında uzaktan çalışma modelini hızla adapte ettik. Müşteri tarafında ise müşterilerimizin hizmete ulaşabilmeleri ve taleplerini iletebilmeleri için de yaklaşık bir aylık bir sürede hızla hazırladığımız mevcuttaki 128 şubemizi ve bu şubelerimizde çalışan bin iki yüzden fazla arkadaşımızı sistem olarak entegre ettiğimiz görüntülü şube dediğimiz bir hizmeti devreye aldık. İnsanlar evlerinden çıkmadan, web sitemiz üzerinden tamamen görüntülü şube butonuna tıklayarak, tıpkı şubeye gelmişler gibi canlı bir müşteri temsilcisi arkadaşımızla görüşmelerini online olarak gerçekleştirdi. Kayıt sürecini de yine bu kanal üzerinden gerçekleştirip, işlemlerini gerçekleştirebildiler. Bunların yanı sıra teslimatlarımız tedbirler alınarak, tüm hızıyla hiç aksamadan, tam tersine artış da sağlayarak pandemi döneminde de devam etmiş oldu. Haziran'da yeni normaller çerçevesinde müşterilerimiz tekrar şubelerimize gelebiliyor. Görüntülü şubemiz ise hala devrede. Şu anda da hizmet alınabiliyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ev hediye kampanyasından yararlanmak isteyenler, Eminevim şubeleri üzerinden ev veya araç kaydı yaparak kampanyaya hemen başvuru yapabilecek.