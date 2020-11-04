Eminevim 80 milyonu bilgilendiriyor

Türkiye'de faizsiz Elbirliği Sistemi ile hizmet veren Eminevim, yeni reklam filmiyle faizsiz ev sahibi olmak isteyen milyonlarca kişinin cevap aradığı soruların yanıt bulmasını sağlayacak.

1991 yılından günümüze kadar hizmet verdiği sürede bir milyon kişinin hayatına dokunan Eminevim, Ekim ayında başlayan reklam filminin ikinci serisini Kasım ayında yayınladı. Türkiye'de ev sahibi olmayı bekleyen milyonlarca kişinin yanıt aradığı sorulara cevap veren bilgilendirici nitelikteki reklam filminde, Elbirliği Sistemi'nin vermiş olduğu güvenle faizsiz ve kredisiz ev sahibi olabilmenin yöntemleri ve sistemin sunduğu avantajlar anlatılıyor. Aynı zamanda henüz faizsiz sistemle tanışmamış geniş kitlelere, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılırken, doğru tercih için teslimat sayıları, şirket tarihi gibi önemli detayların incelenmesi konusunda da insanları bilgilendiriliyor.

Dijital mecralar ve ulusal TV kanallarında yayınlanan reklam filminde, Türkiye'deki milyonlarca kişi, aradığı veya merak ettiği sorulara 44 saniyede cevap bulabilecek.

Not Ad Agency imzasıyla ekrana gelen reklam filminin yönetmen koltuğunda Fırat Mançuhan otururken, prodüksiyonunu Staff Film üstlendi.