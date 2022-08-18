Eminevim, “Ortak Frekans” projesiyle tasarruf finansman sektörünü büyütmeye devam ediyor

Proje kapsamında hayata geçirilecek iş birlikleriyle, her ay 5 bin kişinin daha tasarruf finansmanından yararlanması hedefleniyor.

Ortak Frekans projesi ile Türkiye'nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce dernek, sendika, birlik, federasyon ve diğer sivil toplum kuruluşları üye ve çalışanlarının tasarruf finansmanıyla tanışmasını hedefleyen Eminevim, proje kapsamında çeşitli avantajlar ve indirim ayrıcalıkları sunacak.

Proje hem tasarruf ettirecek, hem de ev, araba veya iş yeri sahibi yapacak

Hayata geçen projenin sektörün büyümesine önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nuh Suat Karataş, Ortak Frekans projesinde yapılacak iş birlikleri ile her ay 5 bin kişinin daha tasarruf finansmanından yararlanabilmesini hedeflediklerini belirtti.

BDDK lisansıyla Türkiye'de 85 milyona hitap eden Eminevim'in, geniş kitleleri tasarruf finansıyla tanıştırarak, sektörü büyütme hedefinde emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Karataş “Bu doğrultuda, sektörün lideri olma sorumluluğuyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Ortak Frekans adını verdiğimiz projemizle, Türkiye'nin farklı noktalarında hizmet veren ulusal ve yerel çaptaki yüzlerce kurum ve kuruluşla iş birliği imkanı sunuyoruz. Bu kurumlara bağlı binlerce kişi ev, araba ve iş yeri finansmanı ihtiyaçlarını kendi gelirlerine uygun finansman ürünleriyle karşılarken, Ortak Frekans kapsamında da ek indirim avantajlarından yararlanabilecek. Her ay 5 bin kişinin daha yararlanmasını hedeflediğimiz projemizle, binlerce kişi hem tasarruf edecek hem de minimum maliyetlerle ev, araba veya iş yeri sahibi olabilecek” dedi.

Tam zamanında teslimat ilkesiyle bugüne kadar 200 bini aşkın ailenin ev, araba ve iş yeri finansman teslimatını gerçekleştiren Eminevim, yeni projelerle tasarruf finansını büyütmeye devam edecek.