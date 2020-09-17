Eminevim yaz sezonunu 925 milyon TL'lik teslimat ile kapattı

Faizsiz Elbirliği Sistemi ile Türkiye'de araç ve konut pazarında hizmet veren Eminevim, yaz sezonunu kapsayan üç aylık döneme 6 bin 728 teslimat sığdırırdı. Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, üç ayda yapılan teslimatlarla araç ve konutta 925 milyon TL'lik teslimata imza attıklarını açıkladı.

Yaz sezonuna Haziran ayındaki 2 bin 510 araç ve konut teslimatıyla başlayan Eminevim, hizmet verdiği faizsiz Elbirliği Sistemi ile 3 aylık dönemde 6 bin 728 kişiyi ev ve araç sahibi yaptı. Yaptığı teslimatlarla her geçen ay farkı açan firma, yaptığı teslimatların değerini de açıkladı. Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, geride kalan Ağustos ayında 275 milyon TL, üç ayı kapsayan yaz döneminde ise toplamda 925 milyon TL'lik araç ve konut teslimatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yaz sezonunda oldukça başarılı bir grafik çizdiklerini vurgulayan Mustafa K. Daldal, bu sezon aylık teslimat ortalamasını da 2 binin üzerine çıkarmayı başardıklarını belirterek yaz dönemi içinde yapılan, toplam 925 milyon TL'lik teslimatın sadece araç ve konutu kapsadığının altını çizdi.

Teslimat sayılarımızı araç ve konuttan oluşuyor

Eminevim'in bugüne kadar yaptığı tüm teslimat verilerinin araç ve konuttan oluştuğuna dikkat çeken Mustafa K. Daldal, verilerin şeffaf bir şekilde açıklanmasıyla herhangi bir şüpheye yer bırakmadan insanlarda güven duygusunu tesis ettiklerini ifade etti. Daldal şöyle konuştu: “ Firma olarak yaz sezonunu 925 milyon TL'lik teslimatla kapattık ve oldukça başarılı bir sezonu geride bırakmış olduk. Üç ayda gerçekleştirdiğimiz 925 milyon TL değerindeki 6 bin 728 teslimat, bulunduğumuz pazarda kırılması zor bir rekordur. Burada şunu da vurgulamak lazım, tüm teslimatlarımız sadece araç ve konuttan oluşmaktadır. Biz, verilerimizi paylaşırken her zaman şeffaf bir politika izliyoruz. Çünkü başarımızı yaptığımız teslimatın niteliği, ekonomik değeri ve sonrasında da adedi ile ölçüyoruz.”

Başarıyı teslimatın niteliği ve değeri belirliyor

Ev ve aracını faizsiz almak isteyen vatandaşlara da bazı tavsiyelerde bulunan Daldal şunları söyledi: “ Şirketimiz bugün geldiği başarılı noktaya kurucumuz merhum A. Emin Üstün'ün liderliğinde 30 yıllık bir deneyim ve tecrübeyle ulaştı, sağladığı güven sayesinde Türkiye'de bir ekonominin oluşmasına vesile oldu. Faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız işte sağladığımız bu güvenle 30 yıldır Eminevim'i tercih ediyor. Bugün de ev ve aracını faizsiz almak isteyenlere tavsiyemiz, araştırma yaparken şeffaf olmayan verilere karşı dikkatli olmaları, teslimat sayılarının niteliğini iyice araştırarak karar vermeleridir. Çünkü piyasa bazı suiistimallere açık ve vatandaşlarımızın da bu bilinçte olması önemli. Ancak biz bu suiistimallere karşı şeffaflığımızı ortaya koyarak halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.”