Eminevim'den güçlü ekonomi için 2023 hedeflerine destek

Türkiye 2023 Zirvesi” İstanbul'da gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iş adamlarıyla bir araya geldiği zirveye tasarrufa dayalı faizsiz sistemle Türkiye ekonomisine yılda 5 milyar lira katkı sağlayan Eminevim, güçlü ekonomi için destek verdi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma hedefleri doğrultusunda önem arz eden sektörlerin önde gelen temsilcilerini bir araya getiren 2. Türkiye 2023 Zirvesi, 29 Kasım Cuma günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iş adamlarıyla bir araya geldiği zirvede Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldıkları panellerde açılış konuşmalarını yaptı. Bakanların yanı sıra bürokratlar ve iş dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı zirveye Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ve Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün de katıldı.

“2023 yılı ekonomisinin temelini faizsiz finans sistemleri oluşturacak”

Eminevim'in sponsorluk desteği verdiği 2. Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan bakanlar ve bürokratlarla bir araya gelen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, finans, ekonomi ve ihracat konularındaki yeni gelişmeleri en yetkili isimlerden dinleme ve faizsiz Elbirliği Sistemi'nin ekonomiye sağladığı katkıları, yaşadığı büyümeyi anlatabilme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Zirvenin ekonomide faizsiz finans sistemlerine duyulan ihtiyacı da ortaya koyduğunu belirten Üstün, dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olma misyonunda son yıllarda Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan tasarrufa dayalı faizsiz sistemin önemli bir rol oynadığını dile getirdi. Üstün, şöyle konuştu:

“Türkiye ekonomisinin 100. yıl hedeflerine ulaşılmasının konuşulduğu 2. Türkiye 2023 Zirvesi'nde değerli bakanlarımız ve iş adamlarıyla önemli değerlendirmeler yaptık. Türk ekonomisinin kırılgan ve hassas yapısı, artık krizlerden etkilenmeyen, sağlam ve temeli güçlü hedeflere oturtulmuş bir yapı haline geldi. Burada belirlenen doğru stratejiler ile gerçekleştirilen kalkınma ve büyüme hamlelerine biz de öncüsü olduğumuz faizsiz 'Elbirliği Sistemi' ile destek veriyoruz. Çünkü sürdürülebilir bir büyüme için faizsiz sistem başarılı bir çözüm sunuyor. Ekonomimizde de bu sisteme duyulan ihtiyaç hissediliyor. Özellikle konut satışlarında istikrarın sürdürülmesi ve düşüşlerin önlenebilmesinde sistem önemli bir rol oynayabilir ve 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisinde yer almamız için daha güçlü bir katkı sunabilir.”

“Yatırımlarımızı büyütmeye hazırlanıyoruz”

2023 yılı için büyüme yatırımlarına önümüzdeki yıl başlamaya hazırlandıklarını belirten Emin Üstün, Türkiye ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atacaklarını söyledi. Üstün sözlerine şöyle devam etti: “29 yıl önce kurduğu faizsiz Elbirliği Sistemi'ni global bir finansal sistem haline getirmek ve bunu yurt dışında farklı sektörlerde uygulamak için bir takım planlamalar içindeyiz. Sektörlere can suyu olan Eminevim ile konut ve otomotiv sektörüne yılda 5 milyar TL'lik katkı sağlarken sistemimizi daha da büyüterek geniş bir yelpazeye yayacağız. Konut ve otomotiv dışında hizmet verdiğimiz enerji, tarım ve hayvancılık sektörlerinde de sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacağız. Öncelikle vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu alanlardaki sorunlarını gidermeye gönüllü olacağız. Güçlü Türkiye için kalıcı çözümler bulup ülkemizin potansiyel güçlerini değerlendirerek inovatif yatırımlara devam edeceğiz.”

Düzenlenen zirvede bakanlara Besmele-i Şerif ve Kelime-i Tevhid yazılı tablolar hediye edildi.