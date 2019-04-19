Eminevim'den ‘Hac Tasarruf Sandığı'

Faizsiz ev alma sisteminin kurucusu Eminevim, yıllardır başarı ile uyguladığı el birliği sistemi içerisinde bu kez de "Hac Tasarruf Sandığı" oluşturdu.

Sistemde zaman içerisinde oluşacak maliyet farklarını korumak için tüm ödemeler altın olarak ayarlandı.

Faizsiz ev alma sisteminin kaşifi Eminevim hac ibadeti yapmak isteyenlere hitap edecek önemli bir uygulamaya imza atıyor.

Mekke ve Medine, İslam'ın kalbinin attığı, İslam tarihinin en değerli şahsiyetlerinin bulunduğu şehirler. Müslümanların kalplerinde yaşattıkları, ziyaret edip hac ve umre ibadetlerini yerine getirdikleri kutsal toprakların her köşesi İslamiyet'in ilk dönemlerinden kalan hatıralar ve eserlerle dolu kutsal bölgeler. Sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, müslümanlara farz olan haccın, vakit kaybetmeden yerine getirilmesi tavsiye edilir.

Faizsiz ev alma sisteminin kurucusu Eminevim, her müslümanın ukdesinde olan bu hayali de gerçekleştirmek için yeni bir organizasyon başlatıyor. İslam'ın beş temel esasından biri olan hac farizasını yerini getirmek isteyip te maddi imkanı oluşturamayanların yanında olan Eminevim; uygulayacağı kolay ödeme sistemleri ile dileyen herkese hacca gitme imkanı sağlayacağını duyurdu.

‘Hac Tasarruf Sandığı' oluşturuldu

Konuya ilişkin verilen bilgilere göre; Eminevim Elbirliği Ürün ailesinin yeni sistemi "Hac Tasarruf Sandığı" oluşturuldu. Sistemde zaman içerisinde oluşacak maliyet farklarını gidermek için tüm ödemeler altın olarak ayarlandı.

Kura tamamen diyanet yönetiminde gerçekleşmektedir. İştirakçiye hac kurası çıktığında teslimatını almaktadır. Gidememe durumunda ise bu organizasyon sayesinde kişi, altın üzerinden birikim yapabilmektedir. 24 aydan 96 aya kadar uzanan vade seçeneklerinin bulunduğu bu uygulamanın temel amacının iştirakçilerin hac için ihtiyaç duyacakları maddi güce ulaştırmak olduğu belirtildi.

Emin Grup Başkanı Emin Üstün de yaptığı açıklamada; "Şirketimiz ile yıllardır insanlarımızın faizsiz ev ve araç sahibi olmalarını sağladık ve devam ediyoruz. Bu zamana kadar Edirne'den Ardahan'a Türkiye'nin her yerinde insanlarımızı ev sahibi, araba sahibi yaptık. Onların bize olan güveniyle her geçen gün büyüyerek yolumuza devam ediyoruz. Eminevim olarak hazırladığımız yeni sistemimiz ile de kutsal topraklara gitme arzusuyla adeta yanıp-tutuşan müslüman kardeşlerimize derman olabilmek istiyoruz. İstediği şartlarda hacca gidemeyen insanlarımızı kolay ödeme sistemleri ile kutsal topraklar ile buluşturmak, müşterilerimizin kendilerini zorlamadan istedikleri taksit seçenekleri ile de bu uygulamamızdan faydalanmalarını istiyoruz" sözlerine yer verdi.