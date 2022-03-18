Eminevim'in yeni reklam filmi yayında: “Biz hep emindik”

1991'de Emin Otomotiv ile başlayan hikâyesine, tasarruf finansman sektörünün kurucusu olan Eminevim'in, emin adımlarından ilham alan yeni reklam filmi yayına girdi.

Filme, şarkıları ve kendine has sesiyle bir döneme damgasını vuran duayen isimlerden Ferdi Tayfur'un 1975 yılında Altın Plak Ödülü kazanan “Sevdalılar Beni Anlar” şarkısı jingle olarak eşlik ediyor. Parçanın sözleri ve müziği ile dinleyenlere umut, neşe ve hayat enerjisi aşılıyor olması reklam filminde kullanılmasında önemli bir rol oynarken, markanın hedef kitleleri ile de güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor.

Alaaddin imzasıyla, Kala Film'in prodüksiyonluğunda, deneyimli yönetmen Hakan Yonat tarafından çekilen, hiçbir hazır görsel kullanılmadan tüm sahnelerin gerçek görüntülerden oluştuğu reklam filminde, kuruluşundan günümüze markanın sektöründeki kendinden emin ve güven veren duruşu sayesinde ülkeye ve insanlara olan desteği ele alınırken; filmde araba, ev ve iş yeri sahibi olan insanların hayallerine kavuşma anlarına sıcak bir tonda eşlik ediliyor.

30 yılda 200 bini aşan teslimat sayısıyla toplumun her kesiminden on binlerce aileye dokunan, yüz binlerce kişinin hedeflerine ulaşmasını sağlayan tasarruf finansman sektörünün kurucusu Eminevim; tüketicilerin birikimine, kazancına ve gelecek planlarına uygun çözümleri ile ev, araba ve iş yeri sahibi olma imkânları sunarken, ülke ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor.