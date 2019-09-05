Eminönü esnafına KOSGEB müjdesi

Verilecek kredilerle ilgili esnafa bilgi veren KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, “100 bin TL'ye kadar bankadan kredi kullandığınız takdirde faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Burada kredi 36 ay vadeli olacak. Ana parası için bir yılı geri ödemesiz, daha sonra 9 eşit taksitte 3'er ayda bir ödeyeceğiniz bir kredi olacaktır” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ve esnaf temsilcisi Mehmet Müjde ile birlikte Eminönü Yeraltı Çarşısı'nı ziyarette bulundu. Sel felaketinden etkilenen esnafla toplantı yapan Ali Yerlikaya yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi.

“En geç Ekim'in ilk haftasında bu işi çözüyoruz”

İş yerlerinin eski halini alması için büyük bir gayret içinde olduklarını söyleyen Vali Yerlikaya,“yeraltı çarşımızda ve komşumuzdaki küçük çarşıda da 2 metreye aşkın su baskını oldu. Burada bulunan bütün iş yerlerimiz, içerisindeki mallarımız zarar gördü. O günden bugüne içinde bulunduğumuz yer de gösteriyor ki tepeden tırnağa buraları, iş yerimizi eski haline getirmeyle ilgili üç haftadan beri çok büyük bir gayret içerisindesiniz. Biz hem geçmiş olsun, hem de yerinde görmek için geldiğimiz zaman sizinle paylaştığımız bir mesele vardı. Dedik ki; biz Valilik olarak 6 aylık kira yardımında bulunacağız. Bunun tespitlerini yaptık. Allah izin verirse Eylül ayı sonunda en geç Ekim'in ilk haftasında bu işi çözüyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank'ın talimatlarıyla KOSGEB Başkanının Ankara'dan geldiğini ifade eden Vali Yerlikaya, 100 bin liraya kadar sıfır faizli krediyle ilgili sürecin başladığını dile getirdi. Çalışmalarını yerinde görmek için geldiğini ifade ederek desteğini ifade etti.

“Daha tedbirli olmak için gayret gösteriyoruz”

Yerlikaya konuşmasının devamında “Allah bir daha bizi bu şekilde baskınlarla, afetlerle imtihan etmesin. Tedbir, tevekkül. Bizim inancımız ve medeniyetimiz onu söylüyor. Başta Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Fatih Belediyemiz, AFAD, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz sağanakla ilgili ilanlar, haberler, ikazlarla ilgili duyuruları ve bunun gereği olarak başta büyükşehir ve Fatih ilçe belediyesi, itfaiyemiz, atanmış seçilmiş ayrımı yapmaksızın aynı sıkıntıyı, üzüntü verici bu hadiseyi bir daha yaşamamak için daha tedbirli olmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

“11 banka bu süreçte rol alacağını bize iletti”

Esnafa geçmiş olsun dilekleriyle sözlerine başlayan KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, “Biz KOSGEB olarak bu karar alındıktan sonra programı yürürlüğe koymak için ilgili bankalarla görüşmelerimizi yaptık. Çalışmalarımızı tamamladık. 11 banka bu süreçte rol alacağını bize iletti. Tekliflerini iletti. 11 banka ile mutabakatımızı imzaladık. Şu an sizde bu bankalardan kredilerinizi kullanacak konuma geldiniz. Öyle tahmin ediyorum ki, banka genel müdürlükleri önümüzdeki pazartesi ilgili şubelere talimatlarını iletecekler. Önümüzdeki hafta siz de bu kredileri kullanabileceksiniz” dedi.

“Burada kredi 36 ay vadeli olacak”

Kullanılacak kredinin şartlarını aktaran Uzkurt, “100 bin TL'ye kadar bankadan kredi kullandığınız takdirde bunun faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Burada kredi 36 ay vadeli olacak. Ana parası için bir yılı geri ödemesiz, daha sonra 9 eşit taksitte 3'er ayda bir ödeyeceğiniz bir kredi olacaktır. Kredi süresince KOSGEB ile herhangi bir diyaloğunuza bir ihtiyaç olmayacak. Biz burada zarar gören firmalarımızın listesini ilgili bankalara ileteceğiz. Siz ilgili bankaya gittiğinizde KOSGEB'in bu programından yararlanmak istediğinizi, kredi kullanmak istediğinizi söyleyeceksiniz” diye konuştu.