İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eminönü Köprüsü araç ve yaya trafiğine kapatıldı

Eminönü’nde bulunan Yeni Galata Köprüsü, gemi geçişi ile bakım, onarım çalışmaları sebebiyle gece saatlerinde araç ve yaya trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

Eminönü'nde bulunan Yeni Galata Köprüsü, gemi geçişi ile bakım, onarım çalışmaları sebebiyle gece saatlerinde araç ve yaya trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.


Eminönü'nde bulunan Fatih ve Beyoğlu ilçelerini birbirine bağlayan Yeni Galata Köprüsü, yapılacak olan bakım, onarım çalışmaları için araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kapatılan köprü, saat 02.30'da gemi geçişi için açıldı.


Saat 02.30 ile 03.30 arası olan Yeni Galata Köprüsünün trafiği Haliç Köprüsü üzerinden gerçekleştirildi.


Köprü gemi geçişinin ardından tekrar araç ve yaya trafiğine açılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.