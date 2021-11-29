Eminönü'nde balık ekmek tekneleri fırtınadan etkilendi

Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri İstanbul'da etkili olan fırtınadan etkilendi. İşletmeciler, olası iş kazalarına engel olmak için çalışanlarını yarı kapasiteye indirdi.

Marmara ve Karadeniz'de etkili olan fırtına İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri fırtınadan dolayı çalışanlarını yarı kapasiteye düşürdü. Olası iş kazalarını engellemek için yarı kapasite çalıştıklarını belirten işletmeciler, fırtına ve yoğun yağıştan dolayı işlerin durma noktasına geldiğini söyledi.

Esnaf Mustafa Öztürk, fırtınadan ciddi anlamda etkilendiklerini belirterek, "Şu anda güvenlik açısından yarı kapasiteli olarak çalışıyoruz. Zor şartlar altında hizmet veriyoruz. Hem karayolundaki hem de deniz yolundaki ulaşımın sıkıntılı olması işlerimizi etkiledi. Fırtına ve yağıştan dolayı müşterilerimiz azaldı, satışlarımız durma noktasına geldi" ifadelerini kullandı.

Tarihi Eminönü'ndeki balık ekmek teknelerini çok sevdiğini söyleyen bir vatandaş ise, "Avusturya'dan geliyorum. Türkiye'ye gezmeye geldim. Her yıl geldiğimde balık ekmek yiyorum. Yurtdışından balık ekmek için gelenler de var. Buradaki tarihi ortamı çok seviyorum" dedi.