Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bayram alışverişi denince akla gelen ilk yerlerden biri olan Eminönü'nde, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Geçtiğimiz 2 yıl pandemi nedeniyle Ramazan Bayramı tam kapanmayla geçti. İki yılın aranın ardından bayramı doyasıya kutlamak isteyen vatandaşlar hazırlıklarına başladı. Bayram alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve çevresinde yoğunluk yaşandı. Tezgahları süsleyen şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunuldu. Vatandaşlar en çok lokum ve şeker alıyor.

Eminönü esnafı Eyüp İsmail, “Büyük ihtimalle yarın kalabalık olur. Bayrama bir gün kalıyor. İnsanların dışarı çıkmasını bekliyoruz. Bayramda aileleriyle geçirmeleri için satışlarımız devam ediyor” dedi.

“İnsandan yürünmüyor”

Bayram alışverişine gelen Ahmet Karagüllüoğlu, “Karışık çerez, lokum, şeker ve çikolata alacağım. Bayramlık ikramlarımız bunlar. Şu anda fiyatlar normal. Mercan'dan geliyorum. İnsandan yürünmüyor. Millet coştu. Güzel alışverişler var” diye konuştu.

“Lokum, çerez ve şeker gidiyor”

Arife gününde kalabalık beklediğini söyleyen esnaf İbrahim Tektaş, “Dükkanda fazla kalabalık yok. Arife gününde yoğunluk bekliyoruz. Ramazan ayında iş olmadı. Lokum, çerez ve şeker gidiyor. Kahvenin yanında lokum yiyorlar” ifadelerini kullandı.