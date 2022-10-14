Eminönü'nde çözülemeyen motosiklet sorunu esnafı canından bezdirdi

Eminönü Tahtakale'de araç trafiğine kapanan yola motosikletlerin park etmesi esnafı canından bezdirdi. Motosikletlerin yola bırakılmasının ticareti engellediğini söyleyen esnaf, ambulans ve itfaiyenin geçemediğini ifade etti. Konuyla ilgili yetkili birimlere sayısız müracaat yapıldığını söyleyen esnaf, sorunun acilen çözülmesini istiyor.

İstanbul'un Fatih İlçesi Tahtakale Caddesi'ndeki mobil aksesuar işletmecileri, ticari faaliyetlerini engelledikleri gerekçesiyle motosiklet parklarıyla ilgili sayısız şikayette bulundu. Sokakları dubalarla kapatan esnaf ile motosikletlerini park eden kişiler arasında sık sık tartışma yaşanıyor.

Tahtakale Caddesi ve Tomruk Sokak, saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapanarak yalnızca yaya trafiğine açık bırakılıyor. Buna rağmen, bu bölgede günün her saati onlarca motosikletin park ettiğini dile getiren esnaf, acilen motopark alanı yapılması için sesini duyurmaya çalışıyor. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerin ardından motosikletlerin aynı bölgeye geri geldiğini söyleyen esnaf, duvarlarına afişler yapıştırarak parklanmayı engellemeye çalışıyor. Nisan ayında yaşanan bir silahlı olayda ambulansın motosiklet parkları yüzünden geç geldiğini iddia eden esnaf, bu konuya acil bir çözüm istiyor.

“Satışlarımız düştü, tartışmalar arttı”

Mobil İletişim Aksesuarları İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Azun, “Eminönü'ndeki motosiklet parklarının kapanması ve çevredeki otoparkların kapanmasıyla buradaki cadde ve sokaklarda motosikletlerin park edilmesini daha çok görüyoruz. Bu da büyük bir soruna neden oldu. Satışlarımız düştü, tartışmalar arttı. 6 ay önce bir olay oldu. Silahlı bir tartışmadan yaşanan kavga var. Yoldan geçen bir vatandaşımız vefat etti. Ambulansın geç gelmesi sebebiyle. Yetkililere sesleniyorum, gerekli müracaatımızı yaptık. Biz taleplerimizi belirttik. Hiçbir sonuç alamadık. Yetkililerin bir an önce cadde ve sokaklarımızı genişletecek, yaya yollarını açacak kalıcı bir çözüm bulmalarını istiyoruz” dedi.

“Bir an önce buraya kalıcı ve caydırıcı bir çözüm istiyoruz”

Şu ana kadar esnafın sayısız müracaatı olduğunu söyleyen Azun, “Hiçbir belediye, İBB yetkilisi, trafik şube müdürü, bu konu ile ilgili gelişme yapmadı. Kalıcı çözüme ulaştırılamadı. Bu konunun acil ve kalıcı bir hale getirilip, caydırıcı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Büyük bir tartışma var. Herkes birbirini tehdit ediyor. Sözlü söylemlerde bulunuyor, gergin bir ortam var, tansiyon yüksek. Bir an önce buraya kalıcı ve caydırıcı bir çözümün bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Biz motopark alanlarının oluşturulmasını istiyoruz”

Esnafın istediğinden söz eden Azun, “Bizim şöyle bir isteğimiz var. Biz motopark alanlarının oluşturulmasını istiyoruz. Bu bölgeye gelen motosikletli kardeşlerimizin otopark ve motopark alanlarının olmaması sebebiyle bu şekilde cadde ile sokakların işgal edilmesi bizi olumsuz yönde etkilemekte. Bu şekilde yaya ve dükkân önleri de kilitleniyor. Yerel hükümet ve devletimizden bu konuya bir an önce el atmalarını talep ediyoruz. Bir yangın olduğunda binalar bitişik. Önüne geçemeyeceğimiz veya bedelini ödeyemeyeceğimiz maddi ve manevi zararların olacağı bellidir” dedi.

“Park yeri olursa yakın bölgede bizde motosikletlerimizi oraya bırakırız”

Motosikletini park eden esnaf Kadir Cengiz, “Ben burada çalışıyorum, dükkânım burada. Motorumun gözümün önünde olmasını istiyorum. Buraya park ettikleri için alışkanlık oldu. Bizde motorumuzu buraya park ediyoruz. Başka yerlere park ettiğimiz zaman motorun aynası kırılıyor, lastiği çalınıyor, motorun kendisi çalınıyor. Bir güven ortamı olmadığı için buraya bırakıyoruz. Motosikleti bıraktığımız zamanda ceza yiyoruz. Mecbur bırakmak zorunda kalıyoruz. Bir park yeri olursa yakın bölgede bizde motosikletlerimizi oraya bırakırız” dedi.

“Ambulans ve itfaiye giremiyor”

Esnaf Ramazan Savcı, “Burası dolu oluyor. Adam geçecek yer kalmıyor. O kadar yoğun motosiklet park edildiğinden. Başka park yeri yok. Nereye park edecekler? Ambulans ve itfaiye giremiyor, dışarıda kalıyor. Bu durum esnafı etkiliyor” dedi.

“Karşıdan karşıya geçemiyoruz”

Yolun sonuna kadar motosikletlerin park ettiğini söyleyen Yılmaz Bulduk, “Buradan başa kadar motosiklet oluyor. Girip, çıkamıyoruz, karşıdan karşıya geçemiyoruz. Bugün yok dün zabıta kaldırdı. Bugün motor az. Motosikletlerden bizim şikâyetimiz yok. Başka handa çalışıyor, buraya motosikletini bırakıyor. Normal olarak müşteriden şikâyetimiz yok. Müşteri alışverişini yapıp, gidiyor” dedi.