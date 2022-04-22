Eminönü'nde iftar yapan esnafın cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı

Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Fatih Eminönü Altgeçidi Çarşısı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. İddialara göre, alt geçit esnafı İlhan Çetinkaya arkadaşlarıyla iftar yapmak için masaya oturdu. Esnaf kapı önünde iftar yaparken dükkanın boş olmasını fırsat bilen iki yabancı uyruklu kişi içeri girdi. Şüpheliler rafta bulunan Çetinkaya'nın cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Kamera görüntülerinden şüphelilerin Fas uyruklu İ.İ. ve E.E. olduğu tespit edildi. Çalışmaları genişleten ekipler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.