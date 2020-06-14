İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eminönü'nde tehlikeli kalabalık

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Eminönü’nde aldı.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu Eminönü'nde aldı. Galata Köprüsü'nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar hem sosyal mesafe kuralını hem de maske takmayı unuttu.



Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme sürecine girilmesinin ardından hafta sonunu ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Eminönü'ne akın etti. Galata Köprüsü'nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar hem maske takmayı hem de sosyal mesafe kuralına uymayı unuttu. Normalleşme ile virüsü unutan vatandaşlar adeta canlarını hiçe saydı. Galata Köprüsü'nde vatandaşların balık tuttuğu görüldü. Öte yandan otobüs duraklarında araçların oluşturduğu yoğunluk da dikkat çekti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.