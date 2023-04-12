EMİTT Fuarında turizmin gözdesi Marmaris standı ziyaretçilerini bekliyor

Önemli turizm zirvelerinden EMİTT Fuarı'na geniş katılım gösteren Marmaris İlçesi, turizm ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Kurulan geniş stantta ziyaretçilere Marmaris'in güzellikleri hakkında bilgi veriliyor.

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi olan 26'ıncı Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), TÜYAP Fuar Merkezi'nde başladı. 15 Nisan tarihine kadar devam edecek fuarda, tüm dünyadan katılımcılar, davetli tur operatörleri ve sektörün uzmanları, turizm sektörünün küresel ve yerel gündem konuları tartışırken, dünyanın önemli turist çekim noktaları ve Türkiye'nin birçok turistik şehirleri tanıtıldı. Fuarda turizm konsepti ile ziyaretçilerinin karşısına çıkan Marmaris, kültürel ve doğal zenginlikleri ile dikkatleri çekiyor.

“2023 yılı yaz sezonu oldukça güzel geçeceğini görebiliyoruz”

Stant hakkında açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Turizm olarak son birkaç yıldır iyi yönde gitmediğimizi söyleyebilirim. Gerek pandemi sürecinde gerek yaşadığımız doğal afetler oldukça olumsuz süreçler geçirdik, ancak bir şekilde bunların tamamen geride kaldığını biliyoruz. Geçtiğimiz 2022 yaz sezonu bir miktar düzelme olmuştu, buda bizi bu yaz sezonu için umutlandırıyor. Önceki aylarda özellikle yurt dışında yapmış olduğumuz çalışmalar ve Fuarda şu ana kadar yapmış olduğumuz değerlendirmeler, 2023 yılı yaz sezonu oldukça güzel geçeceğini görebiliyoruz. Bu bölgemiz adına sevindirici aynı zamanda gelen misafirlerin çoğunun yabancı olması Ülkemize döviz girişi sağlıyor ve Ülke ekonomisine katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.