EMİTT'te açılan Siirt standı, yoğun ilgi gördü

İstanbul'da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT), Siirt standı üçüncü gününde de yoğun ilgi gördü.

Siirt Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Siirt Belediyesi işbirliğinde açılan stant, üçüncü gününde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Türkiye Geliştirme Ajansı Koordinatörü Özlem Havuz, çok sayıda kurum, daire amiri, müdürü ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Siirt standını ziyaret eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu'dan bilgi aldı.

Bu yıl İbrahim Hakkı Hazretlerinin bilimsel çalışmalarının canlandırıldığı standı ziyaret eden Yılmaz, Siirt'in yöresel ve marka ürünlerini inceledi. Vali Yardımcısı Mutlu, ziyaret anısına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'a Siirt'te özgü Türk bayrağı işlemeli tiftik battaniyesi hediye etti.

Türkiye'de turizmin aynası olarak kabul edilen EMİTT Fuarı'nda turizmde birçok ilke imza atıldı. Bölgelerin tanıtımı için eşsiz bir platform olan fuarda, Siirt'in geleneksel değerleri ve lezzetlerinin yanı sıra turistik özellikleriyle de tanıtılıyor.

Siirt'in son yıllarda kabuğunu kırma yolunda önemli adımlar attığını kaydeden ziyaretçiler, tanıtıma daha da önem verilmesini talep etti.