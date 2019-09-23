Emlak danışmanları dijital ağ ile bağlanıyor

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) üyesi olan emlak profesyonelleri için REOS Emlak Sistemi ile ortak geliştirdiği TÜGEM MLS sisteminin lansmanını Endeksa sponsorluğunda gerçekleştirdi.

MLS sisteminin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan “Bugün Ertuğrul Belen hocamızla fiziksel networking zirvesinde Endeksa sponsorluğunda bir araya geldik. Şimdi TÜGEM MLS projemiz ile bu networkün dijital sistemini yani üyelerimiz arasında portföy arz ve talep paylaşımının ilk fazını devreye alıyoruz. Artık TÜGEM çatısı altındaki tüm gayrimenkul danışmanları için ortak bir paylaşım platformu oluşturulmuş oldu” dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜGEM Başkan Yardımcısı ve Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı ise “Aslında TÜGEM MLS, yetki belgeli emlak işletmelerinde çalışan, yeterlilik belgesine sahip emlak danışmanlarının, yetkilendirme sözleşmeli portföylerini hizmet ortaklığı çerçevesinde diğer emlak işletmeleri ile paylaşabilecekleri bir portföy pazarlama ve yönetim sistemi üzerine kuruldu. Özellikle GABORAS entegrasyonu ile de sistem çok daha ileri bir seviyeye taşınabilecek. Özellikle portal entegrasyonları, dijital arşiv, online eğitimler, IDX altyapısı, danışmanların puanlanması, geçmiş ve gelecek değer yaklaşımları, etik kurallar, parsel bazlı kontroller, işletme takipleri gibi unsurlar MLS sürecindeki beklentilerimiz” diye konuştu.

“Yönet, yayınla, paylaş ve kazan prensibi ile sektöre fayda sağlamaya devam edeceğiz”

REOS Emlak Sistemi CEO'su Hüseyin Öztürk'ün MLS sisteminin kullanımına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde “CRM ve MLS birleşimini sağlayacak ve dijital iş ağı sunan platformun sağlayıcısı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başarılı sonuçlanan gayrimenkul işlemleri içinde danışmanların kendi aralarında yaptıkları işlemler yüzde 40 oranın üzerinde. Bu açıdan danışmanların birbirleri arasında portföy ve talep paylaşımı çok değerli. MLS sisteminin ilk fazında emlak danışmanları arasında dijital networking oluşturacak. Portföy ve talep eşleştirmeleri, mobil kullanım avantajı ve MLS portföy havuzu devreye alındı. Yönet, yayınla, paylaş ve kazan prensibi ile sektöre fayda sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MLS (Multiple Listing Service) sistemi yurtdışında emlak işletmelerinin yetki belgeli portföyleri üzerinden kapalı devre bir sistemde portföylerini listeleme, paylaşma, ortak hizmet verme, değer değişimlerini takip etme, hizmet sağlayıcıları buluşturmayı sağlayan bir altyapı sunuyor.