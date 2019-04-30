Emlak işletmeleri entegrasyon istiyor

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Yetki belgeleri ile beraber emlak işletmelerinin entegrasyon ihtiyaçları karşılanmalı, gayrimenkul danışmanlığı yurtdışında olduğu gibi daha profesyonel bir kimlik kazanmalıdır. Bunun için de emlak işletmelerine çeşitli yetkiler ve haklar tanınmalıdır" dedi.

Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri yeni düzenlemelerde entegrasyon istiyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul sektörü dijitalleşiyor ve bu sektörde on binlerce emlak danışmanı faaliyet gösteriyor. Yetki belgeleri ile beraber emlak işletmelerinin entegrasyon ihtiyaçları karşılanmalı, gayrimenkul danışmanlığı yurtdışında olduğu gibi daha profesyonel bir kimlik kazanmalıdır. Bunun için de emlak işletmelerine çeşitli yetkiler ve haklar tanınmalıdır" dedi.

Öncelik TKGM entegrasyonu

Taşınmaz ticareti yönetmeliğine göre TKGM entegrasyonunun öncelikli ihtiyaçlardan biri olduğunu belirten Özelmacıklı, "Taşınmazın tapu kaydı bilgilerinin incelenmesi, üzerinde herhangi bir takyidat olup olmadığı, malik kontrolü gibi hususlarında TAKBİS erişimine ihtiyacımız var. Nasıl değerleme şirketleri taşınmaz maliklerinden yetki ile bu bilgilere erişebiliyorsa, bizlerde yetkilendirme sözleşmeleri ile bu bilgilere erişebilmeliyiz. Hatta taşınmazın metrekaresi, yönetim planı, mimarı projesi gibi veriler ile taşınmaz alım-satımını güvenilir hale daha kolay getirebiliriz" şeklinde konuştu.

Emlak işletmeleri öncelik olmalı

Bu entegrasyonların sadece yetki belgesi olan emlak işletmelerine tanımlanması gerektiğini de belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "TKGM dışında, belediyeler ile imar durumu ve geçmiş kayıtlar hakkında, Takas Bank ile para transferinde hizmet bedeli transferinde bizler de sürece dahil edilmeliyiz. Hatta Web Tapu uygulamasında sadece yetkili işletmelerine hak tanınmalı. Sorumlu olup, yetkimiz olmayan bir yapı yerine bu entegrasyonlar ile yetki bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İlan portalları yetki belgesi istemeli

Emlak portallarının da sadece yetki belgesi olan emlak işletmelerini üye yapabilmelerinin sağlanmasını beklediklerini belirten Özelmacıklı, "Bu şekilde gerçek olmayan ilanlar ve aracılar tek tek elenmiş olacaklar. İşletmesi olmadan aracılık yapanlar ile haksız rekabetin önüne geçilebilecek. Emlak aracılık hizmetleri bu tür entegrasyon ve kontroller ile güvenli bir altyapıya kavuşabilir" dedi.

Emlakçılık sadece satış yada kiralama değildir

Taşınmaz ticaretine konu hizmetlerin sadece alım-satım ve kiralama hizmetleri olmadığını da belirten Altın Emlak Genel Müdürü, "Yabancılara satıştan, proje satış ve pazarlamaya, kurumsal kiralama hizmetlerinden, fon ve mülk yönetim hizmetlerine, taşınmazlara ilişkin inceleme ve araştırma hizmetlerinden, en etkin ve verimli kullanım analizlerine kadar tüm gayrimenkul süreçlerini ancak profesyonel emlak danışmanları yürütebilir" şeklinde sözlerini tamamladı.