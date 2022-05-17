Emlak Katılım'ın ilk çeyrek net kârı 222,9 milyon oldu

Bankanın, ilk çeyrekte net karı 222,9 milyonu bulurken özkaynak büyüklüğü ise 2,3 milyar TL oldu. Toplanan fonlar 36,1 milyar TL'ye, kullandırılan fonlar 25,6 milyar TL'ye ulaştı. Gayrinakdi kredileri 7,8 milyar TL olan Emlak Katılım'ın aktif büyüklüğü ise 48,8 milyar TL oldu.

Katılım finans sektörünün en genç üyesi olarak faaliyetlerini sürdüren Emlak Katılım, katılım bankacılığı alanındaki istikrarlı büyümesini sürdürdü. Üç yıl içerisinde 78 şubeye ulaşan Emlak Katılım, dijital kanallar üzerinden müşterilerinin bankacılık işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlayacak çözümler de üretiyor.

Ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörlerin ihtiyaç duyduğu yeni ürünleri hayata geçiren Türkiye'nin gücüne güç katmak için azimle çalışmaya ve finansal çözümler üretmeye devam edeceklerini belirten Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, “Bankamız büyüme stratejisine bağlı olarak şubeleşmeye, dijitalleşmeye ve yeni ürünler ile müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. İlk çeyrekte net karımız 222,9 milyonu bulurken öz kaynak büyüklüğümüz 2,3 milyar TL oldu. Toplanan fonlarımız 36,1 milyar TL'ye, kullandırılan fonlarımız ise 25,6 milyar TL'ye ulaştı. Gayri nakdi kredilerimiz 7,8 milyar TL iken, aktif büyüklüğümüz 48,8 milyar TL olmuştur. Bankamız ilk çeyrekte aktif büyüklüğünü yüzde 26 artırırken karlılığını da 2021 yılsonuna göre yüzde 55 arttırmıştır. Bankamızın reel sektöre desteği ise 32,5 milyar TL olmuştur. Türkiye'nin en genç katılım bankası olarak ülke ekonomisine katkı vermeye, ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Geliştirdiği sürdürülebilir ve yenilikçi ürün ve hizmetlerini ilk çeyrekte de müşterileriyle buluşturan Emlak Katılım, yakın zamanda hizmete alınan yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarının Türkiye'deki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan ve Merkez Bankasınca kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi verilen avantajlı bir Türk lirası hesap türü olan Yuvam Katılma Hesabı sayesinde, Emlak Katılım bünyesinde açılan döviz cinsinden katılım fonları Türk Lirasına dönüştürülüyor. Bu sayede hem müşterilerin tasarrufları kur riskine karşı korunuyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre; Emlak Katılım, ülkeye ve ekonomiye değer katan tüm alanlarda yeni hizmetler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni hizmeti olan Emlak Katılım Pusula ile yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlere danışmanlık ve networking gibi imkânlar sağlamanın yanı sıra girişimlerin büyümesi ve ticarileşmesi için ihtiyaç duydukları erken aşama yatırıma de ulaşma fırsatı sunuyor.

Çeyrek altın hesaplarındaki bakiye teminat olarak değerlendiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen çeyrek altın hesaplarıyla ilgili ürünleri müşterilerine sunan ilk banka olan Emlak Katılım, devreye aldığı bu uygulama ile yastık altında tutulan altınların ekonomiye kazandırılmasını sağladı. “Çeyrek Hesap” ve “Kazandıran Çeyrek Hesap” olarak adlandırılan bu uygulamalar sayesinde müşteriler birikimlerini güvence altına alırken isterlerse kâr payı getirisi de elde etmiş oluyorlar. Üstelik Emlak Katılım nezdinde açılan Çeyrek Hesap ve Kazandıran Çeyrek Hesaplarda bulunan birikimler finansman işlemleri için teminat olarak da gösterilebiliyor. Müşteriler diledikleri zaman en yakın Emlak Katılım şubesinden Çeyrek Hesap veya Kazandıran Çeyrek Hesaplarındaki yatırımlarını fiziken çeyrek, yarım, tam, ikibuçukluk, beşlik altın olarak da alabiliyorlar.

Müşterilerin birikimleri kur hareketliliği karşında değerleniyor

Yenilikçi vizyon ve ürünlerle gelişmeyi hedefleyen Emlak Katılım Bankası, müşterilerinin birikimlerinin altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik karşısında değerlenmeye devam etmesi için “Kur Korumalı TL Katılma Hesabı”, ‘'Dövizden TL'ye Kur Korumalı Katılma Hesabı'' ve “Altından TL'ye Kur Korumalı Katılma Hesabı” uygulamalarını devreye aldı. Bu uygulamalarla banka müşterileri tüm kâr payı imkânlarından faydalandırabiliyorken hesaplarına yansıyan kâr payı ödemesine de stopaj uygulanmıyor. Emlak Katılım'ın kur korumalı TL katılma hesapları avantajlarından tüzel müşterileri de yararlanabiliyor. Banka müşterileri, mobil ve internet şube aracılığıyla ya da en yakın Emlak Katılım şubesinden kur korumalı TL katılma hesaplarını açabiliyor.