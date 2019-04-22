Emlak Uzmanı Özelmacıklı: “İntikal işleminde tapu harcı yok”

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, intikal işlemlerinin gecikmesi durumunda birçok problemler yaşandığını belirterek, “İntikal, tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adlarına Medeni Kanun hükümlerine göre tescili işlemidir. Tapu sicil müdürlüklerinde 2018 yılında 406 bin 804, 2019 yılı ilk üç ayında ise 77 bin 809 intikal işlemi gerçekleşti. Rıza-i taksim yapılamaması durumunda, akrabalar arasında husumetler artıyor. Ecrimisil, izale-i şüyu davaları ile uzun yıllar taşınmazların kullanımı kısıtlı kalıyor. Bu nedenle ölen kişinin mal varlığının geciktirilmeden paylaşılması büyük önem taşıyor” dedi.

“İntikal işleminde tapu harcı yok”

İntikal işlemlerinde tapu harcı alınmadığını ve sadece döner sermaye ücreti tahsil edildiğini belirten Özelmacıklı, “Sulh Hukuk Mahkemesi ya da noterden alınan veraset belgesi ile birlikte, kimlik, resim, vergi dairesinden ilişik kesme yazısı alınarak herhangi bir Tapu Müdürlüğüne varislerden biri ya da hepsi tarafından başvuru yapılması halinde işlem gerçekleştirilmektedir. İntikali yapılan taşınmaza isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağı yapılamaz ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez” diye konuştu.

“Taksim işlemi tercih edilmeli”

Özellikle miras sonrasında paylaşma yolunun tercih edilmesi gerektiğini dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü “Taksim taşınmaz mal veya hakların hissedarlar arasında bölüşülmesidir. Miras kalan taşınmaz sayısı, hissedar sayısına eşit veya fazla ise bu yok tercih edilebilir. Taşınmazların bedelleri tarafsız olarak belirlenerek, hissedarlar arasında pay edilir. Gerekirse aradaki değer farkları taraflar arasında ödenir. Bu konuda emlak işletmelerinden ve profesyonel gayrimenkul danışmanlarından destek alınabilir” şeklinde konuştu.