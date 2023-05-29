"Emlak vergisi 1'inci taksit ödemeleri Çarşamba günü sona eriyor"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. 2'nci taksit ödemeleri ise 30 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Borcunu ödemeyenler için gecikme durumunda yüzde 2,5 oranında faiz uygulanacak" dedi.

2023 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 1'inci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Emlak vergisi birinci taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir. 1'inci taksit için son ödeme günü 31 Mayıs Çarşamba olarak belirlenmiştir. Emlak vergisi, gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeye ödenecek olup, ödeme yöntemleri ile ilgili olarak gayrimenkulün kayıtlı olduğu ilgili belediyeden bilgi alınması mümkün. Ayrıca birçok belediye internet üzerinden ödeme alabildiği gibi, bazı belediyeler için vergi ödemeleri e-devlet üzerinden de yapılabilmektedir. Emlak vergisinin zamanında ödenmemesi durumunda, geciken taksit tutarı için ödemenin geciktiği her ay ve kesri için yüzde 2,5 olarak uygulanacak” dedi.

"2023 yılı vergi değerleri yüzde 61 arttı"

Mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2023 yılı vergi değerlerinin geçen yıla göre yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 122,93/2=) yüzde 61,465 oranında artırıldığını ifade eden Özelmacıklı, “Emlak Vergisi Kanununda yer alan bina ve arazi de farklı vergi oranları uygulanıyor. Bina vergisinin oranı meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2 iken, arazide binde 1 ve arsalarda binde 3'tür. Bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanmaktadır. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, arsasının (veya arsa payının) vergisinden az olamaz. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanır” dedi.

"Deprem bölgesinde terkin edildi"

Özelmacıklı, “7440 sayılı Kanunla, deprem bölgesinde mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde, 6/2/2023 tarihinden önce tahakkuk eden ve yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi, katkı payı, vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammının terkin edilmesi sağlanmıştı. Bu kapsamda, emlâk vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, çevre temizlik vergisi ile bu alacaklara ilişkin vergi cezası, gecikme faizi ve gecikme zammı da terkin edilecek” dedi.

"İndirimli bina vergisinden yararlanabilirler"

İndirimli bina vergisi oranı uygulamasından faydalanabilecek kişiler hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan engelliler, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar” dedi.