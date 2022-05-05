"Emlak vergisinde bu yıl yüksek artış yaşanacak"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "2022 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Salı günü sona eriyor. İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım tarihine kadar yapılabilecek" dedi.

2022 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için verilen süre 31 Mayıs Salı günü sona eriyor. İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2022-2025 yılları arasındaki emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınan arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde bu yıl yüksek artışlar yaşandı. Örneğin Cihangir Caddesi rayiç değer 23 bin TL seviyesinden, 41 bin TL seviyesine yükseldi. Birçok ilçede yaşanan bu artışlar nedeniyle emlak vergisi bu sene cep yakacak” diye konuştu.

"Yerel yönetimlerin vergi kaynağı"

Özelmacıklı, “Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen ve varlığa dayalı bir vergi olan emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit 31 Mayıs'ta son bulacak. Türkiye'de sahip olunan bina, daire ve araziler yüzde 0,1 ile yüzde 0,6 arasında değişen oranlarda emlak vergisine tabi oluyorlar. Vergi oranları arazilerde ve meskenlerde binde bir, diğer binalarda binde iki ve arsalarda ise binde üçtür. Bu oranlar, büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı da vergi değerinin yüzde 10'u olarak uygulanmaya devam ediyor” dedi.

"Birçok alanda etkisi var"

Özelmacıklı, “Emlak vergisi tapu harçlarından, veraset ve intikalden vergilerine, konut teslimlerindeki KDV oranlarından, emsal kira bedellerine kadar birçok alanı etkiliyor. Takdir komisyonları ise sadece dört yılda bir toplanarak arazi ve arsa rayiçlerini belirliyorlar. Lakin değer tespitlerinde cadde ve sokak değerleri dışında dikkate alınması gereken cephe, manzara, kat, konum gibi birçok kriter dikkate alınmıyor. Yapılacak düzenleme ile, otoparkı olan, enerji kimlik belgesi iyi seviyede yani A olan, dış cephesi kentsel tasarıma uygun olan gibi kriterler ile emlak vergilerinde avantajlar sağlanmalı” açıklamalarında bulundu.

Özelmacıklı, “Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır” diye konuştu.