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Emniyet ekipleri, Ayasofya'da korona virüse karşı broşür dağıttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ayasofya’da ’Korona virüs ile mücadelede yapılması gerekenler’in yazdığı broşürü vatandaşlara dağıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Ayasofya'da 'Korona virüs ile mücadelede yapılması gerekenler'in yazdığı broşürü vatandaşlara dağıttı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, 86 yıl sonra ibadete açılan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Ayasofya'da uyarı amacıyla broşür dağıttı. “Yeni Korona virüs ile mücadelede yapılması gerekenler” başlıklı broşürü vatandaşlara dağıtan ekipler, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu.

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