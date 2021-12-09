Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 215 motosiklet tahsis edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 215 motosikletin teslim töreni Ayasofya Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “Bu teşkilatın emrine vereceğimiz bu motorlarla var olan bu hizmet kalitemizi çok daha yükseklere çıkaracağız” dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 215 adet motosiklet tahsis edildi. Ayasofya Meydanı'nda “Motosikletli Polis Timleri Motosiklet Teslim Töreni” gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, tören öncesinde motosikletli polislerle sohbet etti. Yaptıkları görevlerle ilgili sorular sordu. Her soruya doğru cevap veren bir kadın polise yeni bir motosiklet verilmesi talimatını verdi.

Tören, İstiklal Marşı ve Saygı duruşu ile başladı. Ayasofya-i Kebir Cami İmamı Bünyamin Topçuoğlu, dua okudu. Çevrede bulunan vatandaşlar töreni ilgiyle takip etti. Törenin ardından yeni motosikletler sirenlerini açarak Ayasofya Meydanı'nda görev için yola çıktı.

“Asayiş hizmetlerinden memnuniyet yüzde 77,4”

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, “Önceliğimiz suçların işlenmeden önlenmesiyle ilgili tam bir saha hakimiyeti ortaya koyarak bu noktada bir mücadeleyi ortaya koymaktır. Suçlar işlendikten sonra da çok hızlı ve ivedi bir şekilde olacağı müdahale edip olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adli mercilerin önüne koyulması noktasında da büyük bir gayret ortaya koymaktayız. Ortaya koyduğumuz bu gayret neticesinde bugün itibariyle sayıları 332 bini bulan emniyet mensubu bulan arkadaşlarımızın ortaya koyduğu gayret neticesinde TUİK'in 2020 yılı memnuniyet anketinde asayiş hizmetlerinden memnuniyet yüzde 77.4 ile birinci sıraya yükselmiştir. Bu rakam 2019'da yüzde 75.5'lik oranla birinci sıradaydı” dedi.

“Hizmet kalitemizi çok daha yükseklere çıkaracağız”

Tüm meslektaşlarına ortaya koyduğu emekleri için şükranlarını sunan Aktaş, “Hiç şüphesiz bu başarının altında nitelikli ve yeterli sayıdaki personelle birlikte teknolojinin en üst düzeyde kullanılması, araç gerecin en iyi şekilde teçhiz edilmesi ve bina ve ekipman yönüyle desteklenmesi yatmaktadır. Bugün de bu araç gereç parkımıza 215 tane motoru takviye edeceğiz. Bu teşkilatın emrine vereceğimiz bu motorlarla var olan bu hizmet kalitemizi çok daha yükseklere çıkaracağız. Motorlar vasıtasıyla çok hızlı bir şekilde sahada hakimiyetimizde çok ciddi artış olacağı da muhakkaktır” diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti. Ayasofya Meydanı'nda yola çıkan motosikletlerin Türkiye'nin her yerinde görev yapacağını dile getirdi.