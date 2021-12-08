Emniyet kemerini takmadı, üretici firmaya suç attı

Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kısa mesafede yolcu almayan, turistlerle pazarlık yapan, emniyet kemeri takmayan, taksilere cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen taksi şoförü, muhabirin neden emniyet kemeri takmadınız sorusuna ise, “Bana söylemeyin, fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Saat 13.00'de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek tek kontrol edildi. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 6 taksi şoförüne 144'er TL para cezası uygulandı.

Seyir halinde emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza yiyen başka bir taksi şoförü Selami Karslı, “Bana söylemeyin, fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor” dedi.

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri uygun takılı olmadığı için para cezası uygulanan bir taksi şoförüne İHA Muhabirinin neden emniyet kemerini takmadınız sorusuna ise, ‘Sana da iş mi çıktı. Beni yayınlayamazsın” diye konuştu.

Kent genelinde taksicilere yönelik yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi.