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Emniyet mensuplarına sıcak çorba ikramı

Çekmeköy Belediyesi, ilçede görev yapan emniyet mensuplarına çorba ikramında bulundu.


Kar yağışı ve soğuk havalarda birçok çalışmaya imza atan Çekmeköy Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve huzuru için aralıksız çalışan emniyet mensuplarını da unutmadı. Çekmeköy Belediyesine bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle sahada bulunan ve karakollarda görevleri başında olan polislere çorba ikram ederek Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın selamını iletti.


"Biz büyük bir aileyiz" diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, ”Soğuk havada nöbet tutan bekçilerimiz ve polislerimize bugün çorba ikramında bulunduk. Manevi olarak da yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Rabbim onlardan razı olsun” dedi.

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