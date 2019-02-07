Emniyet Müdürü Ahmet Sula'ya ‘yılın sanatçısı' ödülü

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), yıllarca terörle mücadele eden aynı zamanda 34 tane kişisel resim sergisi açan Emniyet Müdürü Ahmet Sula'ya ‘yılın sanatçısı' ödülünü verdi.

Terörle mücadele ve istihbarat alanlarında uzun yıllar görev yapan ve şu anda Emniyet Genel Müdürlüğünde başmüfettiş görevini yürüten Ahmet Sula, UMED tarafından ‘yılın sanatçısı' ödülüne layık görüldü. 8'i yurt dışında olmak üzere 34 tane kişisel resim sergisi açan ve verdiği konferanslarla 100 ayrı noktada 70 bin gence ulaşan Sula, ressamlığın yanı sıra şiir ve kaligrafi sanatlarıyla da ilgileniyor.

Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen panele UMED başkan yardımcıları Kenan Kıran ve Kemal Gümüş'ün yanı sıra Emniyet Müdürü Haydar Karsavuranoğlu da katıldı.

Zalimlerin korkulu rüyası ve mazlumların kolu kanadı olmak gibi bir misyonlarının olduğunu söyleyen Emniyet Müdürü Ahmet Sula, “Hayat aslında şerle, kötüyle mücadeleden ibaret. Dünyanın en büyük teröristi her birimizin içinde mevcut. Bu bizim egomuz, nefsimiz. Anadolu toprağında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şerefli bir kurumda bir yönetici olarak polislik görevini yapıyorum. Bu geçmiş tecrübe ve bu felsefeyi harmanlayarak aslında zalimlerin korkulu belası olmak ve mazlumların kolu kanadı olmak gibi bir misyonumuz var. Bunu hissediyorum ve çok şükür hem devlet görevi hem de sanattaki başarılarla harmanlayarak bu ülkenin sesini, mücadelesini bütün dünyaya duyurmak gibi kutsal bir görevin yürütücüsüyüm” dedi.

“8'i yurt dışında toplam 34 sergimiz oldu”

Bugüne kadar 34 resim sergisi açtığını ve 37'nci sergisini Roma'da açmayı planladığını belirten Ahmet Sula, “Bugüne kadar konferanslarımızla 100 ayrı noktada 70 bin gencimize ulaştık. Bunların hepsi şuur, özgüven üzerine, mücadelemiz üzerineydi. Sergi anlamında resim sergileriyle 8'i yurt dışında toplam 34 sergimiz oldu. İnşallah 37'nci sergimizi Roma'da yapacağız Nisan ayı içerisinde. Bundan önce 35 ve 36'ncı sergilerimiz Diyarbakır ve Düzce'de olacak. Bu sergilerimiz de devam ediyor ki felsefemizi, mücadelemizi anlatalım. Hem silah hem sanat” diye konuştu.

“Yarın Allah bilir 100 yılın sanatçısı da bu topraklardan çıkar”

Aldığı ödülün kendisi ve teşkilatı için gurur verici olduğunu ifade eden Sula, “Bugün UMED yerli ve milli medyanın temsilcisi. O yüzden bu vesileyle onlara ve siz basın mensuplarımıza, medyamıza teşekkür ediyorum. Bu mücadelede onlar bizim yol arkadaşımız. Sağ olsunlar yılın sanatçısı ödülünü layık görmüşler onu taktim ettiler. Bu benim için, teşkilatım için, ülkem için onur verici. İnşallah bu ödüllerin ardı, arkası kesilmez. Bugün yılın, yarın Allah bilir belki de 100 yılın sanatçısı bu topraklardan çıkar. Buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.