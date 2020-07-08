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Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Taksim'de incelemelerde bulundu

İSTANBUL (İHA) – İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Taksim ve İstiklal Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

İSTANBUL (İHA) – İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Taksim ve İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu.


15 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Adana Emniyet Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Zafer Aktaş, atamanın ardından ilk kez Taksim ve İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Meydan ve caddede incelemelerde bulunan Aktaş'a Güven Timlerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Selman eşlik etti. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, incelemelerin ardından Taksim'den ayrıldı.

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