A Milli Futbol Takımı’nın kaleci antrenörü Emrah Karakovan’ın doğum günü kutlandı.
A Milli Futbol Takımı'nın kaleci antrenörü Emrah Karakovan'ın doğum günü kutlandı.
A Milli Takım'ın kaleci antrenörü Emrah Karakovan'ın doğum günü bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında kutlandı. Kutlamada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım İdari Direktörü Hüseyin Coşkun ile teknik ve idari personel yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesi üzerinden Emrah Karakovan'ın 37. yaş gününü tebrik etti.