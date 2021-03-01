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Emrah Karakovan'ın doğum günü kutlandı

A Milli Futbol Takımı’nın kaleci antrenörü Emrah Karakovan’ın doğum günü kutlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın kaleci antrenörü Emrah Karakovan'ın doğum günü kutlandı.


A Milli Takım'ın kaleci antrenörü Emrah Karakovan'ın doğum günü bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun 4. Levent'teki binasında kutlandı. Kutlamada A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Takım İdari Direktörü Hüseyin Coşkun ile teknik ve idari personel yer aldı.


Türkiye Futbol Federasyonu da internet sitesi üzerinden Emrah Karakovan'ın 37. yaş gününü tebrik etti.

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