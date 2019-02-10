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Emre Akbaba 135 gün sonra sahada

Sakatlığını atlatan Galatasaray’ın başarılı futbolcu Emre Akbaba, 135 gün sonra Trabzonspor maçında süre aldı.

Sakatlığını atlatan Galatasaray'ın başarılı futbolcu Emre Akbaba, 135 gün sonra Trabzonspor maçında süre aldı.


Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, sakatlığından sonra ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor'a karşı oynanan müsabakanın kadrosunda yer almış fakat oyuna girmemişti. Emre, Trabzonspor maçıyla birlikte yeşil sahalara döndü. 26 yaşındaki futbolcu, Trabzon müsabakasının 89. dakikasında Younes Belhanda'nın yerine oyuna dahil oldu. Başarılı futbolcu böylece 135 gün sonra sarı-kırmızılı formaya kavuştu.


Akbaba, en son Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül 2018 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan B.B. Erzurumspor karşılaşmasında süre almış, 38. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

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