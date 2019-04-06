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Emre Akbaba ligdeki 3. golünü attı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor karşısında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı forma ile 4.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, Yeni Malatyaspor karşısında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı forma ile 4. golünü kaydetti. Emre bu gollerin üçünü ligde, birini kupada attı.


Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Emre Akbaba, bu müsabakada rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın 50. dakikasında ağları sarsan Akbaba, takımının 2. golünü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 4. golünü attı. Milli futbolcu kaydettiği 4 golün üçünü ligde, birini ise Türkiye Kupası'nda atmayı başardı.

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