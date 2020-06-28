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Emre Akbaba ligdeki 3. golünü attı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Akbaba, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’de 3.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Emre Akbaba, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'de 3. kez gol sevinci yaşadı. Emre, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol atmıştı.


Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Başakşehir ile mücadele eden Galatasaray'da beraberlik golünü Emre Akbaba kaydetti. Müsabakanın 67. dakikasında sahneye çıkan Emre, ligde bu sezonki 3. golünü atmış oldu. 27 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.


Emre Akbaba, bu sezon sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda 2 kez olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı.


Başakşehir maçına 11'de başlayan Emre, 90 dakika sahada kaldı.

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